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РИА Новости

Набиуллина рассказала о причинах укрепления рубля

18:26 01.12.2019 (обновлено: 00:10 02.12.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступает на заседании Совета Федерации РФ. 6 ноября 2019
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступает на заседании Совета Федерации РФ. 6 ноября 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала основной причиной укрепления рубля в 2018 году приток капитала.
С начала года рубль продолжает сохранять одну из лучших динамик на развивающихся рынках. В частности, он вырос примерно на 8,5% в паре с долларом и почти на 11% — к евро.

"Инвесторы ищут, где есть более доходные бумаги, вложения, и поэтому наблюдался такой приток капитала во многие страны с формирующимися рынками, к которым относится и Россия", — сказала она в интервью телеканалу "Россия 1".

При этом глава ЦБ отметила, что санкции заставляют регулятор быть более осмотрительным. В частности, оцениваются разные аспекты финансовой стабильности.
"Мы уже привыкли жить в условиях санкций, постоянных дискуссий о новых санкциях, поэтому к этому готовимся, мы всегда просчитываем и рисковый сценарий", — подчеркнула Набиуллина.
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Динамика курсов валютЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Ложь
1 декабря, 18:51
ТТТерапевт Тут
1221201127
Ух ты!! Неужели дороже доллара стал?
1 декабря, 19:30
Malina
12260009
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