Набиуллина рассказала о причинах укрепления рубля

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала основной причиной укрепления рубля в 2018 году приток капитала.
С начала года рубль продолжает сохранять одну из лучших динамик на развивающихся рынках. В частности, он вырос примерно на 8,5% в паре с долларом и почти на 11% — к евро.
"Инвесторы ищут, где есть более доходные бумаги, вложения, и поэтому наблюдался такой приток капитала во многие страны с формирующимися рынками, к которым относится и Россия", — сказала она в интервью телеканалу "Россия 1".
При этом глава ЦБ отметила, что санкции заставляют регулятор быть более осмотрительным. В частности, оцениваются разные аспекты финансовой стабильности.
"Мы уже привыкли жить в условиях санкций, постоянных дискуссий о новых санкциях, поэтому к этому готовимся, мы всегда просчитываем и рисковый сценарий", — подчеркнула Набиуллина.