Следователи просят очевидцев помочь в расследовании ДТП в Забайкалье

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Следователи просят всех очевидцев ДТП с автобусом в Забайкалье, а также автомобилистов с видеорегистраторами помочь в расследовании уголовного дела, сообщается на сайте СУСК РФ по Забайкальскому краю.
Автобус сообщением Чита - Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем 1 декабря. По предварительным данным, погибли 19 человек, еще 21 пострадал. На место выехал губернатор Забайкальского края Александр Осипов, следователи возбудили уголовное дело.
"Следователи обращаются ко всем очевидцам этого дорожно-транспортного происшествия, а также ко всем автовладельцам, проезжавшим в момент ДТП по указанному участку дороги и имеющим регистраторы в автомобилях, с просьбой позвонить по телефонам в Сретенске 8 (30246) 2-16-22, либо по телефону в Чите 8 (3022) 35-57-22", — говорится в сообщении.
Отмечается, что каждый звонок может иметь важное значение для расследования уголовного дела, конфиденциальность гарантируется.