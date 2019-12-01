Следователи просят очевидцев помочь в расследовании ДТП в Забайкалье

"Следователи обращаются ко всем очевидцам этого дорожно-транспортного происшествия, а также ко всем автовладельцам, проезжавшим в момент ДТП по указанному участку дороги и имеющим регистраторы в автомобилях, с просьбой позвонить по телефонам в Сретенске 8 (30246) 2-16-22, либо по телефону в Чите 8 (3022) 35-57-22", — говорится в сообщении.