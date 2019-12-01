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РИА Новости

Очевидец рассказал, как спасал пострадавших из автобуса в Забайкалье

18:09 01.12.2019
16969
© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФНа месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае
На месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае
© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ
На месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Житель Забайкальского края Петр Никифоров рассказал агентству Ruptly, как участвовал в спасении пострадавших после падения пассажирского автобуса с моста в Сретенском районе Забайкалья.
"Я сидел дома, мне позвонили. Я, как узнал, что автобус в речку упал, побежал за машиной в гараж, взял жену — и поехали туда. Приехали и увидели этот ужас: автобус лежал на крыше на льду", — рассказал он. По его словам, из перевернутого транспортного средства доносились крики раненых.
Мужчина рассказал, что на помощь к пострадавшим прибывали люди. Местные железнодорожники привезли инструменты.
"МЧС, пожарные, скорая уже были на месте. Ребенок там был, годик, и девочка лет пяти на вид. Мама осталась жива, дети погибли. Я помог, вот, одного мужчину погрузили, он был еще живой, дай бог, может, выживет. Женщину еще вытащили, но она уже была мертва", — рассказал Никифоров.
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Он добавил, что затем автобус поставили на колеса и срезали крышу. По его словам, всех раненых и погибших вытащили из машины, а на место трагедии приехали родные на опознание жертв.
ДТП произошло на трассе Могойтуй – Сретенск – Олочи. Автобус с 43 пассажирами сорвался с моста из-за разрыва переднего колеса и упал в реку Куенгу. В результате происшествия погибли 19 человек, еще 21 получил травмы, 14 из них забрали в больницу.
На место ЧП выехал губернатор Забайкалья Александр Осипов. СК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
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