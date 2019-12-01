Очевидец рассказал, как спасал пострадавших из автобуса в Забайкалье

На месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае

На месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Житель Забайкальского края Петр Никифоров рассказал агентству Житель Забайкальского края Петр Никифоров рассказал агентству Ruptly , как участвовал в спасении пострадавших после падения пассажирского автобуса с моста в Сретенском районе Забайкалья

"Я сидел дома, мне позвонили. Я, как узнал, что автобус в речку упал, побежал за машиной в гараж, взял жену — и поехали туда. Приехали и увидели этот ужас: автобус лежал на крыше на льду", — рассказал он. По его словам, из перевернутого транспортного средства доносились крики раненых.

Мужчина рассказал, что на помощь к пострадавшим прибывали люди. Местные железнодорожники привезли инструменты.

"МЧС, пожарные, скорая уже были на месте. Ребенок там был, годик, и девочка лет пяти на вид. Мама осталась жива, дети погибли. Я помог, вот, одного мужчину погрузили, он был еще живой, дай бог, может, выживет. Женщину еще вытащили, но она уже была мертва", — рассказал Никифоров.

Он добавил, что затем автобус поставили на колеса и срезали крышу. По его словам, всех раненых и погибших вытащили из машины, а на место трагедии приехали родные на опознание жертв.

ДТП произошло на трассе Могойтуй – Сретенск – Олочи. Автобус с 43 пассажирами сорвался с моста из-за разрыва переднего колеса и упал в реку Куенгу. В результате происшествия погибли 19 человек, еще 21 получил травмы, 14 из них забрали в больницу.