Глава Забайкалья встретился с пассажирами упавшего с моста автобуса

ЧИТА, 1 дек – РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов посетил Нерчинскую центральную районную больницу, в которую госпитализировали восемь пассажиров рейсового автобуса, упавшего с моста в Сретенском районе, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.
Автобус сообщением Чита - Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем 1 декабря. Ранее сообщалось, что в аварии погибли 19 человек, в том числе водитель, ещё 21 пассажир пострадал. Возбуждено уголовное дело.
"Глава региона пообщался с пациентами и врачами. Он поставил задачу краевому минздраву обеспечить ЦРБ необходимыми медикаментами", – говорится в сообщении.
Сейчас с больницей в режиме видеоконференцсвязи работают специалисты национального медицинского центра имени Бурденко.