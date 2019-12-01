Глава Забайкалья встретился с пассажирами упавшего с моста автобуса

Автобус сообщением Чита - Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем 1 декабря. Ранее сообщалось, что в аварии погибли 19 человек, в том числе водитель, ещё 21 пассажир пострадал. Возбуждено уголовное дело.