Бывший гендиректор телекомпании "Рустави 2" решил уехать из Грузии

Гварамия вскоре после увольнения с "Рустави 2" основал новую телекомпанию под названием "Мтавари архи". Позже Генпрокуратура обвинила его в умышленном причинении денежного ущерба телеканалу "Рустави 2" в размере более 2 миллионов долларов.

Позднее грузинские виноделы и бизнесмены выразили протест, заявив, что из-за выступления Габунии под угрозу попал российский рынок для грузинской продукции. В ответ на это Гварамия сообщил, что ему все равно, будут ли грузинские вина и минеральная вода экспортироваться в Россию или нет. Вскоре после этих событий Европейский суд по правам человека оставил в силе решение Верховного суда Грузии о передаче оппозиционной телекомпании ее бывшему владельцу, бизнесмену Кибару Халваши и его компании "Панорама".