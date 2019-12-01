Бывший гендиректор телекомпании "Рустави 2" решил уехать из Грузии

ТБИЛИСИ, 1 дек – РИА Новости. Бывший генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия заявил, что вместе с семьей покидает Грузию.
Гварамия вскоре после увольнения с "Рустави 2" основал новую телекомпанию под названием "Мтавари архи". Позже Генпрокуратура обвинила его в умышленном причинении денежного ущерба телеканалу "Рустави 2" в размере более 2 миллионов долларов.
"В моей передаче от себя и от лица своей семьи я сделаю заявление о совместном решении покинуть страну. Это совместное решение, а не мое одностороннее, как это происходило ранее и что было несправедливым и априори неправильным", - написал Гварамия в Facebook.
Гварамия обещал рассказать детали в своей телепередаче в воскресенье вечером.
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Ранее Гварамия возглавлял оппозиционный телеканал "Рустави 2". Скандалы вокруг телекомпании не прекращались в Грузии все лето. Сначала ведущий Георгий Габуния в прямом эфире оскорбил российского президента на русском языке. Его действия осудили представители грузинских властей и обычные граждане. Гварамия тогда заявил, что считает неприемлемым нецензурные высказывания в прямом эфире телеканала, но позицию ведущего разделяет.
Позднее грузинские виноделы и бизнесмены выразили протест, заявив, что из-за выступления Габунии под угрозу попал российский рынок для грузинской продукции. В ответ на это Гварамия сообщил, что ему все равно, будут ли грузинские вина и минеральная вода экспортироваться в Россию или нет. Вскоре после этих событий Европейский суд по правам человека оставил в силе решение Верховного суда Грузии о передаче оппозиционной телекомпании ее бывшему владельцу, бизнесмену Кибару Халваши и его компании "Панорама".
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