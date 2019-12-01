В ДНР рассказали об испытаниях новой станции радиоэлектронной борьбы

Представитель Народной милиции ДНР пояснил, что сейчас уже принят на вооружение комплекс "Террикон - М2Н" который способен подавлять сигналы таких беспилотных летательных аппаратов силовиков, как "Фантом", "Мэйвик", "People's Drone", "Лелека", "Фурия" и "Сокол".