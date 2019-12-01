В ДНР рассказали об испытаниях новой станции радиоэлектронной борьбы

ДОНЕЦК, 1 дек - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет о проведении испытаний станции радиоэлектронной борьбы, которая предназначена для обнаружения и создания помех системам сотовой связи.
Представитель Народной милиции ДНР пояснил, что сейчас уже принят на вооружение комплекс "Террикон - М2Н" который способен подавлять сигналы таких беспилотных летательных аппаратов силовиков, как "Фантом", "Мэйвик", "People's Drone", "Лелека", "Фурия" и "Сокол".
"Сейчас проходит испытания очередная разработка Республик - автоматизированная станция помех "Тритон", предназначенная для обнаружения и радиоэлектронного подавления мобильных станций спутниковой связи и базовых станций систем сотовой связи", - сказал журналистам представитель ведомства.