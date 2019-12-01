Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-12-01T17:45+0300
https://ria.ru/20191201/1561810401.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156181/02/1561810232_0:84:3047:1798_1036x0_80_0_0_579cbe838aa204c5922b76beed3d8ea8.jpg
РИА Новости

В московском метро запустили поезд, посвященный Сергею Михалкову

17:45 01.12.2019
3355
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗапуск тематического поезда, посвященного Сергею Михалкову
Запуск тематического поезда, посвященного Сергею Михалкову
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Тематический поезд, посвященный писателю Сергею Михалкову, запустили по Кольцевой линии московского метро 1 декабря, сообщает пресс-служба столичного метро.
Экспозиция нового тематического поезда подготовлена Российским Фондом культуры совместно с метрополитеном Москвы, Фондом российских правообладателей и литературным проектом "Сегодня дети - завтра народ". Церемония запуска поезда прошла в электродепо "Красная Пресня".
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗапуск тематического поезда, посвященного Сергею Михалкову
Запуск тематического поезда, посвященного Сергею Михалкову
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Запуск тематического поезда, посвященного Сергею Михалкову
"Поезд, посвященный жизни и творчеству Сергея Михалкова, – это пятнадцатый тематический состав, запущенный на линии московского метро в этом году. За те полгода, которые он будет курсировать по Кольцевой линии, порядка 3 миллионов пассажиров смогут совершить увлекательное путешествие в мир великого писателя", - цитирует пресс-служба заместителя начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлию Темникову.
Сообщается, что на борту поезда и его головном вагоне изображен портрет писателя, а также размещены его слова "Сегодня дети — завтра народ". Каждый вагон состава имеет собственное оформление и знакомит с одной из страниц творчества поэта: "Стихи для детей", "Дядя Степа", "Сказки", "Басни" и сатирический журнал "Фитиль", а также особые ключевые моменты биографии писателя, связанные с Великой Отечественной войной и созданием Государственного гимна страны.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗапуск тематического поезда, посвященного Сергею Михалкову
Запуск тематического поезда, посвященного Сергею Михалкову
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Запуск тематического поезда, посвященного Сергею Михалкову
Запуск тематических поездов, посвященных значимым датам и событиям, стал традицией столичного метрополитена. Одна из целей таких проектов - показать, что метро является не только надежным транспортом, но и пространством для социальных и культурных проектов.
Запуск поезда метро, посвященного выставке Щукин. Биография коллекции
14 августа, 17:59Культура
Поезд, посвященный коллекции Щукина, запущен в московском метро
2200008
Обсудить 1
КультураСергей МихалковМоскваМосковский метрополитен
Рекомендуем
Кадр из фильма Ангел мой
В РПЦ рассказали, когда в тело человека вселяется душа
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
На платформе МЦД после падения на рельсы погибла девушка
Район Сибуя в Токио, Япония
В Токио прошел митинг с требованием возврата "северных территорий"
Египетская скорая помощь. Архивное фото
В Египте при обрушении стены церкви погибли три человека, сообщили СМИ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Малайзии
Лавров оценил перспективы восстановления отношений с Украиной
Московский Метрополитен
Вестибюли трех станций московского метро закроют на выходных
Сотрудник полиции
СМИ сообщили детали дела о самоубийстве сотрудницы МВД в Сочи
Строительство на Большой кольцевой линии Московского метрополитена
На южном участке БКЛ московского метро строят последний перегон
Мара Багдасарян
Мара Багдасарян решила обратиться к Путину из-за "беспредела"
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский напомнил о Всеукраинском референдуме в 1991 году
Певица Анна Семенович
Семенович рассказала о болезни груди
Приемная часть радиолокационной станции Контейнер
Новейшая РЛС "Контейнер" заступила на боевое дежурство
Сотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России
Правительство поддержало проект об увеличении страховой суммы вкладов
Артист цирка упал с мотоцикла во время исполнения трюка в Подмосковье
Артист цирка упал с мотоцикла во время исполнения трюка в Подмосковье
Марш, приуроченный ко Дню защитника Украины в Киеве
Аваков резко ответил на заявление Володина о распаде Украины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:12В Кузбассе столкнулись три машины, семь человек пострадали
07:09Более 470 пар заключат брак 31 декабря в московских ЗАГСах
07:06Ученые на Чукотке выясняют, кто написал "Т-34" на белом медведе
06:53Глава Хабаровского края соболезнует семьям погибших в ДТП в Забайкалье
06:51Врачи из Бурденко консультируют пострадавших в ДТП в Забайкалье
06:32В Киеве заявили о готовности "принять пару областей" России
06:27В Техасе три человека погибли при крушении легкомоторного самолета
06:20Упавший с моста автобус отвезут в Читу для расследования
06:11Во Франции трое спасателей погибли при крушении вертолета
06:05В Москве атмосферное давление понизится к концу недели
06:02Снег в Подмосковье выпадет на текущей неделе, в столице его не заметят
05:48Трамп и Нетаньяху обсудили угрозу со стороны Ирана
05:36Губернатор Приморья соболезнует семьям погибших в ДТП в Забайкалье
05:34МВД завело дело о нарушении ПДД после аварии с автобусом в Забайкалье
05:26Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 отключился через четыре дня после пуска
05:23Министр энергетики США ушел в отставку
05:17В Забайкалье объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом
05:15США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
05:06Российские военные расширили зону воздушного патрулирования в Алеппо
04:47Пушков ответил на слова Кравчука о древнем "украинском княжестве"
Лента новостейМолния