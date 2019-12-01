В московском метро запустили поезд, посвященный Сергею Михалкову

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Тематический поезд, посвященный писателю Тематический поезд, посвященный писателю Сергею Михалкову , запустили по Кольцевой линии московского метро 1 декабря, сообщает пресс-служба столичного метро.

Экспозиция нового тематического поезда подготовлена Российским Фондом культуры совместно с метрополитеном Москвы, Фондом российских правообладателей и литературным проектом "Сегодня дети - завтра народ". Церемония запуска поезда прошла в электродепо "Красная Пресня".

"Поезд, посвященный жизни и творчеству Сергея Михалкова, – это пятнадцатый тематический состав, запущенный на линии московского метро в этом году. За те полгода, которые он будет курсировать по Кольцевой линии, порядка 3 миллионов пассажиров смогут совершить увлекательное путешествие в мир великого писателя", - цитирует пресс-служба заместителя начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлию Темникову.

Сообщается, что на борту поезда и его головном вагоне изображен портрет писателя, а также размещены его слова "Сегодня дети — завтра народ". Каждый вагон состава имеет собственное оформление и знакомит с одной из страниц творчества поэта: "Стихи для детей", "Дядя Степа", "Сказки", "Басни" и сатирический журнал "Фитиль", а также особые ключевые моменты биографии писателя, связанные с Великой Отечественной войной и созданием Государственного гимна страны.