Перевозчик на маршруте упавшего с моста автобуса работал с нарушениями

Согласно базе ведомства,провел 17 проверок в отношении перевозчика, индивидуального предпринимателя Сергея Пнёва. По восьми из них были найдены нарушения: в частности, он игнорировал инструктаж с водителями при приеме на работу, внутреннее оформление транспортных средств не соответствовало правилам пассажирских перевозок, а контроль технического состояния транспорта проводили непрофессионалы.