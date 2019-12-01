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РИА Новости

Перевозчик на маршруте упавшего с моста автобуса работал с нарушениями

17:39 01.12.2019 (обновлено: 17:58 01.12.2019)
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкПассажирский автобус, упавший с моста в Забайкальском крае
Пассажирский автобус, упавший с моста в Забайкальском крае
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Пассажирский автобус, упавший с моста в Забайкальском крае
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Автоперевозчик, обслуживавший маршрут упавшего с моста автобуса в Забайкалье, неоднократно пренебрегал требованиями безопасности, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Согласно базе ведомства, Госавтодорнадзор провел 17 проверок в отношении перевозчика, индивидуального предпринимателя Сергея Пнёва. По восьми из них были найдены нарушения: в частности, он игнорировал инструктаж с водителями при приеме на работу, внутреннее оформление транспортных средств не соответствовало правилам пассажирских перевозок, а контроль технического состояния транспорта проводили непрофессионалы.
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Кроме того, Госавтодорнадзор просил не допускать к управлению транспортом больных и утомленных водителей. У инспекторов также были претензии к техническому состоянию автобусов.

"Салоны автотранспортных средств должны быть чистыми, эстетичными, освещенными, не допускаются неисправности, которые могут нанести вред здоровью и имуществу пассажиров", — говорится в одном из предписаний.

ДТП произошло на 60-м километре трассы Моготуй — Сретенск — Олочи сегодня утром. Рейсовый автобус с 43 пассажирами следовал по маршруту Сретенск — Чита. Из-за лопнувшего колеса транспортное средство сорвалось с проезжей части и упало на лед в реку Куенга.
Жертвами аварии стали 19 человек, еще 21 пассажир пострадал. Четверо находятся в тяжелом состоянии в районных больницах.
СК возбудил уголовное дело.
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ДТП с пассажирским автобусом в ЗабайкальеГосавтодорнадзорАлександр ОсиповГенеральная прокуратура РФЗабайкальский крайПроисшествия
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