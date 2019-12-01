Перевозчик на маршруте упавшего с моста автобуса работал с нарушениями

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Автоперевозчик, обслуживавший маршрут упавшего с моста автобуса в Забайкалье, неоднократно пренебрегал требованиями безопасности, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Согласно базе ведомства, Госавтодорнадзор провел 17 проверок в отношении перевозчика, индивидуального предпринимателя Сергея Пнёва. По восьми из них были найдены нарушения: в частности, он игнорировал инструктаж с водителями при приеме на работу, внутреннее оформление транспортных средств не соответствовало правилам пассажирских перевозок, а контроль технического состояния транспорта проводили непрофессионалы.
Кроме того, Госавтодорнадзор просил не допускать к управлению транспортом больных и утомленных водителей. У инспекторов также были претензии к техническому состоянию автобусов.
"Салоны автотранспортных средств должны быть чистыми, эстетичными, освещенными, не допускаются неисправности, которые могут нанести вред здоровью и имуществу пассажиров", — говорится в одном из предписаний.
ДТП произошло на 60-м километре трассы Моготуй — Сретенск — Олочи сегодня утром. Рейсовый автобус с 43 пассажирами следовал по маршруту Сретенск — Чита. Из-за лопнувшего колеса транспортное средство сорвалось с проезжей части и упало на лед в реку Куенга.
Жертвами аварии стали 19 человек, еще 21 пассажир пострадал. Четверо находятся в тяжелом состоянии в районных больницах.
СК возбудил уголовное дело.