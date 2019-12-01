Зеленский напомнил о Всеукраинском референдуме в 1991 году

КИЕВ, 1 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что 28 лет назад, во время Всеукраинского референдума по поддержке Акта провозглашения независимости, все жители страны объединились, чтобы жить в единой и независимой стране.
"Двадцать восемь лет назад состоялся исторический Всеукраинский референдум по поддержке Акта провозглашения независимости. 90% украинцев в Закарпатье и Волыни, в Донбассе и Львовщине, в Одессе, Харькове, Днепре, Луганске и в Крыму, собственно, в каждом уголке родины сказали: Украине - быть! Мы все, независимо от языка, пола и вероисповедания, объединились, чтобы жить вместе в единой и независимой стране", - написал Зеленский в Facebook.
Глава государства отметил, что в стране есть "целое поколение украинцев, родившихся сами и которые родили детей в независимой Украине". "И это - наше будущее. Ради которого мы должны и в дальнейшем быть едиными", - отметил президент.
Независимость Украины была провозглашена 24 августа 1991 года в условиях острого общественно-политического и экономического кризиса в СССР. Создание нового государства было оформлено на Всеукраинском референдуме, состоявшемся в декабре 1991 года, где 90,3% украинцев поддержали Акт провозглашения независимости.