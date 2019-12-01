Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-01T17:36+0300
https://ria.ru/20191201/1561810205.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156113/37/1561133713_0:113:931:636_1036x0_80_0_0_b6f88af1e6cea3220a86d0c381a8429e.jpg
РИА Новости

Зеленский напомнил о Всеукраинском референдуме в 1991 году

17:36 01.12.2019
12267
© Фото : пресс-служба президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Фото : пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 1 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что 28 лет назад, во время Всеукраинского референдума по поддержке Акта провозглашения независимости, все жители страны объединились, чтобы жить в единой и независимой стране.
"Двадцать восемь лет назад состоялся исторический Всеукраинский референдум по поддержке Акта провозглашения независимости. 90% украинцев в Закарпатье и Волыни, в Донбассе и Львовщине, в Одессе, Харькове, Днепре, Луганске и в Крыму, собственно, в каждом уголке родины сказали: Украине - быть! Мы все, независимо от языка, пола и вероисповедания, объединились, чтобы жить вместе в единой и независимой стране", - написал Зеленский в Facebook.
Глава государства отметил, что в стране есть "целое поколение украинцев, родившихся сами и которые родили детей в независимой Украине". "И это - наше будущее. Ради которого мы должны и в дальнейшем быть едиными", - отметил президент.
Независимость Украины была провозглашена 24 августа 1991 года в условиях острого общественно-политического и экономического кризиса в СССР. Создание нового государства было оформлено на Всеукраинском референдуме, состоявшемся в декабре 1991 года, где 90,3% украинцев поддержали Акт провозглашения независимости.
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Вчера, 14:03
Депутат Госдумы назвал советы Зеленскому от Кравчука токсичными
119536473
Обсудить 14
Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
"Считаете ли вы необходимым сохранение СССР?" -76,4% украинцев ответили - да. Вот и весь референдум.
1 декабря, 17:42
llevone2017
5600001
Все думали отсоединятся, станут заграницей и сразу жизнь наладится. И колбаса будет с неба падать.
1 декабря, 17:38
АСАндрей Ст
2780001
Рекомендуем
Марш, приуроченный ко Дню защитника Украины в Киеве
Аваков резко ответил на заявление Володина о распаде Украины
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
Пушков оценил совет Кравчука Зеленскому перед "нормандской" встречей
Цех завода, входящего в состав ГК Укроборонпром
На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Малайзии
Лавров оценил перспективы восстановления отношений с Украиной
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
На платформе МЦД после падения на рельсы погибла девушка
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО
Президент Украины П. Порошенко вручил Н. Савченко орден Золотая Звезда
Савченко рассказала об отвращении от встречи с Порошенко
Район Сибуя в Токио, Япония
В Токио прошел митинг с требованием возврата "северных территорий"
Логотип компании Skoda
Опубликованы изображения нового Skoda Rapid
Здание посольства РФ в Эстонии
Эстония стирает Россию с карты мира. Как это у нее получается
Падение автобуса с моста в Забайкальском крае: кадры с места аварии
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с автобусом в Забайкалье
Падение автобуса с моста в Забайкальском крае: кадры с места аварии
При падении автобуса с моста в Забайкалье погибли 15 человек
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин перед началом совещания президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ. 1 ноября 2019
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей в "нормандском формате"
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Порошенко заявил, что международная солидарность с Украиной ослабла
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:12В Кузбассе столкнулись три машины, семь человек пострадали
07:09Более 470 пар заключат брак 31 декабря в московских ЗАГСах
07:06Ученые на Чукотке выясняют, кто написал "Т-34" на белом медведе
06:53Глава Хабаровского края соболезнует семьям погибших в ДТП в Забайкалье
06:51Врачи из Бурденко консультируют пострадавших в ДТП в Забайкалье
06:32В Киеве заявили о готовности "принять пару областей" России
06:27В Техасе три человека погибли при крушении легкомоторного самолета
06:20Упавший с моста автобус отвезут в Читу для расследования
06:11Во Франции трое спасателей погибли при крушении вертолета
06:05В Москве атмосферное давление понизится к концу недели
06:02Снег в Подмосковье выпадет на текущей неделе, в столице его не заметят
05:48Трамп и Нетаньяху обсудили угрозу со стороны Ирана
05:36Губернатор Приморья соболезнует семьям погибших в ДТП в Забайкалье
05:34МВД завело дело о нарушении ПДД после аварии с автобусом в Забайкалье
05:26Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 отключился через четыре дня после пуска
05:23Министр энергетики США ушел в отставку
05:17В Забайкалье объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом
05:15США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
05:06Российские военные расширили зону воздушного патрулирования в Алеппо
04:47Пушков ответил на слова Кравчука о древнем "украинском княжестве"
Лента новостейМолния