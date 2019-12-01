В Гонконге полиция готовится к разгону демонстрации

ПЕКИН, 1 дек – РИА Новости. Санкционированная массовая демонстрация в Гонконге в воскресенье вновь переросла в столкновения полиции и радикально настроенных протестующих, которые бросают дымовые шашки и тяжелые предметы в сотрудников правоохранительных органов, а те в свою очередь готовятся к разгону шествия.
"Участники беспорядков в масках безответственно нанесли урон объектам в зоне Вампоа, некоторые из них заблокировали баррикадами улицы, ворвались в магазины и разгромили внутри некоторые помещения. Полиция предупреждает участников беспорядков о необходимости прекратить незаконные действия, сотрудники правоохранительных органов будут проводить разгон и осуществлять задержания", - говорится в заявлении полиции.
Также в полиции отметили, что "некоторые участники беспорядков бросали дымовые шашки, разжигая страх в обществе и вызывая хаос, у полиции не было альтернативы, кроме как применить минимальную необходимую силу, включая слезоточивый газ, чтобы остановить незаконные действия".
Полиция призывает жителей города избегать поездок в районы, где проходят протесты, следить за ситуацией и при необходимости оставаться дома с закрытыми окнами.
Применение газа вызывает все больше беспокойства жителей Гонконга из-за его влияния на здоровье, несколько сотен человек в воскресенье даже вышли на протест против применения полицией слезоточивого газа, однако сотрудники правоохранительных органов использовали его уже через несколько часов после демонстрации.
Десятки тысяч антиправительственных демонстрантов, преимущественно одетые в черное, собрались в воскресенье в туристическом районе Чимсачей через неделю после того, как сторонники демократической оппозиции получили абсолютное большинство на состоявшихся в прошлые выходные местных выборах. Участники воскресного протеста, получившее в соцсетях название "Никогда не забывай", хотят напомнить людям, что, несмотря на результаты выборов, борьба еще не окончена, и что лозунг "пять требований, ни одним меньше" все еще актуален.
Демонстрация была одобрена властями, однако некоторые протестующие решили отклониться от согласованного маршрута, начали проявлять агрессию в отношении полицейских, в результате в ход пошли слезоточивый газ и перцовые баллончики.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня, после масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов, за это время более 5,8 тысячи человек были задержаны, обвинения по различным статьям предъявлены 932 участникам протестов.