В Гонконге полиция готовится к разгону демонстрации

ПЕКИН, 1 дек – РИА Новости. Санкционированная массовая демонстрация в Санкционированная массовая демонстрация в Гонконге в воскресенье вновь переросла в столкновения полиции и радикально настроенных протестующих, которые бросают дымовые шашки и тяжелые предметы в сотрудников правоохранительных органов, а те в свою очередь готовятся к разгону шествия.

"Участники беспорядков в масках безответственно нанесли урон объектам в зоне Вампоа, некоторые из них заблокировали баррикадами улицы, ворвались в магазины и разгромили внутри некоторые помещения. Полиция предупреждает участников беспорядков о необходимости прекратить незаконные действия, сотрудники правоохранительных органов будут проводить разгон и осуществлять задержания", - говорится в заявлении полиции.

Также в полиции отметили, что "некоторые участники беспорядков бросали дымовые шашки, разжигая страх в обществе и вызывая хаос, у полиции не было альтернативы, кроме как применить минимальную необходимую силу, включая слезоточивый газ, чтобы остановить незаконные действия".

Полиция призывает жителей города избегать поездок в районы, где проходят протесты, следить за ситуацией и при необходимости оставаться дома с закрытыми окнами.

Применение газа вызывает все больше беспокойства жителей Гонконга из-за его влияния на здоровье, несколько сотен человек в воскресенье даже вышли на протест против применения полицией слезоточивого газа, однако сотрудники правоохранительных органов использовали его уже через несколько часов после демонстрации.

Десятки тысяч антиправительственных демонстрантов, преимущественно одетые в черное, собрались в воскресенье в туристическом районе Чимсачей через неделю после того, как сторонники демократической оппозиции получили абсолютное большинство на состоявшихся в прошлые выходные местных выборах. Участники воскресного протеста, получившее в соцсетях название "Никогда не забывай", хотят напомнить людям, что, несмотря на результаты выборов, борьба еще не окончена, и что лозунг "пять требований, ни одним меньше" все еще актуален.

Демонстрация была одобрена властями, однако некоторые протестующие решили отклониться от согласованного маршрута, начали проявлять агрессию в отношении полицейских, в результате в ход пошли слезоточивый газ и перцовые баллончики.