Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-01T17:20+0300
https://ria.ru/20191201/1561809862.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156142/80/1561428066_0:57:3072:1785_1036x0_80_0_0_b34d37ffe53654417d65049ccbec94e2.jpg
РИА Новости

В Гонконге полиция готовится к разгону демонстрации

17:20 01.12.2019
460
© AP Photo / Ng Han GuanПротесты в Гонконге
Протесты в Гонконге
© AP Photo / Ng Han Guan
ПЕКИН, 1 дек – РИА Новости. Санкционированная массовая демонстрация в Гонконге в воскресенье вновь переросла в столкновения полиции и радикально настроенных протестующих, которые бросают дымовые шашки и тяжелые предметы в сотрудников правоохранительных органов, а те в свою очередь готовятся к разгону шествия.
"Участники беспорядков в масках безответственно нанесли урон объектам в зоне Вампоа, некоторые из них заблокировали баррикадами улицы, ворвались в магазины и разгромили внутри некоторые помещения. Полиция предупреждает участников беспорядков о необходимости прекратить незаконные действия, сотрудники правоохранительных органов будут проводить разгон и осуществлять задержания", - говорится в заявлении полиции.
Также в полиции отметили, что "некоторые участники беспорядков бросали дымовые шашки, разжигая страх в обществе и вызывая хаос, у полиции не было альтернативы, кроме как применить минимальную необходимую силу, включая слезоточивый газ, чтобы остановить незаконные действия".
Полиция призывает жителей города избегать поездок в районы, где проходят протесты, следить за ситуацией и при необходимости оставаться дома с закрытыми окнами.
Применение газа вызывает все больше беспокойства жителей Гонконга из-за его влияния на здоровье, несколько сотен человек в воскресенье даже вышли на протест против применения полицией слезоточивого газа, однако сотрудники правоохранительных органов использовали его уже через несколько часов после демонстрации.
Акция протеста в Гонконге
Вчера, 09:41
Жители Гонконга призвали полицию не применять слезоточивый газ
Десятки тысяч антиправительственных демонстрантов, преимущественно одетые в черное, собрались в воскресенье в туристическом районе Чимсачей через неделю после того, как сторонники демократической оппозиции получили абсолютное большинство на состоявшихся в прошлые выходные местных выборах. Участники воскресного протеста, получившее в соцсетях название "Никогда не забывай", хотят напомнить людям, что, несмотря на результаты выборов, борьба еще не окончена, и что лозунг "пять требований, ни одним меньше" все еще актуален.
Демонстрация была одобрена властями, однако некоторые протестующие решили отклониться от согласованного маршрута, начали проявлять агрессию в отношении полицейских, в результате в ход пошли слезоточивый газ и перцовые баллончики.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня, после масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов, за это время более 5,8 тысячи человек были задержаны, обвинения по различным статьям предъявлены 932 участникам протестов.
Протестующие в торговом центре IFC в Гонконге
28 ноября, 11:24Сказано в эфире
Трамп намерен "защитить демократию" в Гонконге. Чем ответит Китай? Президент США подписал два закона по поводу ситуации в Гонконге, в Пекине пригрозили контрмерами. Свое мнение о целях действий Вашингтона в эфире радио Sputnik высказал политолог Владимир Киреев.
2000011
Обсудить 1
Протесты в ГонконгеГонконгВ мире
Рекомендуем
Акция протеста в Гонконге
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против протестующих
Киев
В СНБО Украины прокомментировали вывод замсекретаря из ряда комиссий
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский напомнил о Всеукраинском референдуме в 1991 году
Протесты в Гонконге
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
Магазин в Китае
В Китае ввели обязательное сканирование лиц при покупке сим-карт
Акция протеста в Гонконге
Жители Гонконга призвали полицию не применять слезоточивый газ
Служащий народной милиции Донецкой народной республики
В ДНР рассказали об испытаниях новой станции радиоэлектронной борьбы
Район Сибуя в Токио, Япония
В Токио прошел митинг с требованием возврата "северных территорий"
Ника Гварамия
Бывший гендиректор телекомпании "Рустави 2" решил уехать из Грузии
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
Пушков оценил совет Кравчука Зеленскому перед "нормандской" встречей
Протестующий размахивает флагом Ирака во время антиправительственной акции в Ан-Наджафе
В Ираке протестующие вновь подожгли здание иранского консульства
Панорама зимнего Киева
На Украине началась пробная перепись населения
Машина полиции Нового Орлеана, США
Неизвестный открыл стрельбу в Новом Орлеане
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН заявил о нехватке воли в борьбе с изменением климата
Протесты в Гонконге
Статья верховного комиссара ООН о Гонконге вызвала недовольство Китая
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:12В Кузбассе столкнулись три машины, семь человек пострадали
07:09Более 470 пар заключат брак 31 декабря в московских ЗАГСах
07:06Ученые на Чукотке выясняют, кто написал "Т-34" на белом медведе
06:53Глава Хабаровского края соболезнует семьям погибших в ДТП в Забайкалье
06:51Врачи из Бурденко консультируют пострадавших в ДТП в Забайкалье
06:32В Киеве заявили о готовности "принять пару областей" России
06:27В Техасе три человека погибли при крушении легкомоторного самолета
06:20Упавший с моста автобус отвезут в Читу для расследования
06:11Во Франции трое спасателей погибли при крушении вертолета
06:05В Москве атмосферное давление понизится к концу недели
06:02Снег в Подмосковье выпадет на текущей неделе, в столице его не заметят
05:48Трамп и Нетаньяху обсудили угрозу со стороны Ирана
05:36Губернатор Приморья соболезнует семьям погибших в ДТП в Забайкалье
05:34МВД завело дело о нарушении ПДД после аварии с автобусом в Забайкалье
05:26Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 отключился через четыре дня после пуска
05:23Министр энергетики США ушел в отставку
05:17В Забайкалье объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом
05:15США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
05:06Российские военные расширили зону воздушного патрулирования в Алеппо
04:47Пушков ответил на слова Кравчука о древнем "украинском княжестве"
Лента новостейМолния