В СНБО Украины прокомментировали вывод замсекретаря из ряда комиссий

"Сергей Кривонос остается заместителем секретаря СНБО Украины. Его выведение из состава ряда межведомственных комиссий и групп сопряжено с перераспределением функциональных обязанностей и является рабочим процессом, который не имеет никакой политической составляющей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заместитель секретаря был делегирован в СНБО из Минобороны и "может быть возвращен в распоряжение министра обороны Украины в соответствии с поставленными задачами".