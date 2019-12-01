В СНБО Украины прокомментировали вывод замсекретаря из ряда комиссий

КИЕВ, 1 дек - РИА Новости. Вывод заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Кривоноса из состава ряда межведомственных комиссий и групп не имеет политической составляющей, сообщила в воскресенье пресс-служба СНБО.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выводе Кривоноса из состава Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля, а также освободил от исполнения обязанностей председателя межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства. Сам Кривонос назвал данные указы нежеланием определенных должностных лиц реализовывать программу по повышению обороноспособности Украины.
"Сергей Кривонос остается заместителем секретаря СНБО Украины. Его выведение из состава ряда межведомственных комиссий и групп сопряжено с перераспределением функциональных обязанностей и является рабочим процессом, который не имеет никакой политической составляющей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заместитель секретаря был делегирован в СНБО из Минобороны и "может быть возвращен в распоряжение министра обороны Украины в соответствии с поставленными задачами".