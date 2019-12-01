Генсек ООН заявил о нехватке воли в борьбе с изменением климата

"Не хватает политической воли, чтобы установить цену на углерод, прекратить субсидии на ископаемое топливо, прекратить строительство угольных электростанций, готовности изменить налоги, взимать плату за загрязнение", - заявил Гутерреш на пресс-конференции в испанской столице. Он призвал "прекратить копать" и воспользоваться "широкими возможностями", предлагаемыми возобновляемой энергией.

Гутерреш напомнил, что несмотря на большое количество стран, которые взяли на себя обязательства достичь к 2050 году нулевых выбросов углерода, "есть большие страны, которые не выполняют свою часть". "Мы приближаемся к точке невозврата в климатическом кризисе", - заявил он. Он призвал к резкому сокращению выбросов в 2030 году и призвал "прекратить войну против природы".