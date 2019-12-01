Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-01T16:41+0300
https://ria.ru/20191201/1561809387.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/153969/55/1539695548_0:181:3069:1907_1036x0_80_0_0_7081404f48a76a40018bbed236987ad8.jpg
РИА Новости

Генсек ООН заявил о нехватке воли в борьбе с изменением климата

16:41 01.12.2019
597
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
МАДРИД, 1 дек – РИА Новости. Международному сообществу не хватает политической воли для решения конкретных проблем, которые провоцируют климатические изменения, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш накануне открытия конференции по климату COP 25 в Мадриде.
"Не хватает политической воли, чтобы установить цену на углерод, прекратить субсидии на ископаемое топливо, прекратить строительство угольных электростанций, готовности изменить налоги, взимать плату за загрязнение", - заявил Гутерреш на пресс-конференции в испанской столице. Он призвал "прекратить копать" и воспользоваться "широкими возможностями", предлагаемыми возобновляемой энергией.
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
20 ноября, 14:57
Путин предостерег компании от невыполнения обязательств договора по климату
Гутерреш напомнил, что несмотря на большое количество стран, которые взяли на себя обязательства достичь к 2050 году нулевых выбросов углерода, "есть большие страны, которые не выполняют свою часть". "Мы приближаемся к точке невозврата в климатическом кризисе", - заявил он. Он призвал к резкому сокращению выбросов в 2030 году и призвал "прекратить войну против природы".
"Важно, чтобы на COP признали, что развивающиеся страны, которые страдают от последствий климатических изменений, имели не только сильную поддержку в дотациях, но также обсудили бы формы их поддержки в борьбе с природными катастрофами и восстановление после этих катастроф", - добавил Гутерреш.
Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет в Мадриде со 2 по 13 декабря под председательством Чили. В ней примут участие представители 196 стран.
Глобальное потепление
6 ноября, 15:24
Экономика и политика не справляются с изменением климата, считает эксперт
930215
Обсудить 2
Антониу ГутеррешООНВ мире
Рекомендуем
Сейсмограф
На северо-западе Азербайджана произошло землетрясение
Район Сибуя в Токио, Япония
В Токио прошел митинг с требованием возврата "северных территорий"
Выступление премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса на 4-м европейско-арабском саммите
Премьер Греции потребует от НАТО осудить поведение Турции
Киев
В СНБО Украины прокомментировали вывод замсекретаря из ряда комиссий
Девушка с зонтом
Во Франции объявили красный уровень погодной опасности из-за ливней
Бродячие собаки
Кинолог рассказал, как избежать укусов бродячих собак
Протесты в Гонконге
В Гонконге полиция готовится к разгону демонстрации
Магазин в Китае
В Китае ввели обязательное сканирование лиц при покупке сим-карт
Машина полиции Нового Орлеана, США
Неизвестный открыл стрельбу в Новом Орлеане
Отказ от алкоголя
Le Monde заявила о победе России над алкоголизмом
Ледяной шельф Бранта в Антарктиде
В ООН напомнили о важности мирного сотрудничества в Антарктиде
Автомат ТКБ-011
National Interest рассказал о самых странных советских автоматах
Силы безопасности Буркина-Фасо
СМИ сообщили о 14 погибших при атаке на церковь в Буркина-Фасо
Панорама зимнего Киева
На Украине началась пробная перепись населения
Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону
В Ростовской области сухогруз сел на мель
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:25В Чите спасли ребенка беременной пассажирки попавшего в ДТП автобуса
07:22Шестеро пострадавших в ДТП в Забайкалье доставили на лечение в Читу
07:16Патрушев заявил о важности диалога с Китаем по безопасности
07:12В Кузбассе столкнулись три машины, семь человек пострадали
07:09Более 470 пар заключат брак 31 декабря в московских ЗАГСах
07:06Ученые на Чукотке выясняют, кто написал "Т-34" на белом медведе
06:53Глава Хабаровского края соболезнует семьям погибших в ДТП в Забайкалье
06:51Врачи из Бурденко консультируют пострадавших в ДТП в Забайкалье
06:32В Киеве заявили о готовности "принять пару областей" России
06:27В Техасе три человека погибли при крушении легкомоторного самолета
06:20Упавший с моста автобус отвезут в Читу для расследования
06:11Во Франции трое спасателей погибли при крушении вертолета
06:05В Москве атмосферное давление понизится к концу недели
06:02Снег в Подмосковье выпадет на текущей неделе, в столице его не заметят
05:48Трамп и Нетаньяху обсудили угрозу со стороны Ирана
05:36Губернатор Приморья соболезнует семьям погибших в ДТП в Забайкалье
05:34МВД завело дело о нарушении ПДД после аварии с автобусом в Забайкалье
05:26Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 отключился через четыре дня после пуска
05:23Министр энергетики США ушел в отставку
05:17В Забайкалье объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом
Лента новостейМолния