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РИА Новости

Набиуллина назвала вполне реальным снижение ставок по ипотеке до 7-8%

16:33 01.12.2019 (обновлено: 19:55 01.12.2019)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаВывеска "Ипотечный центр"
Вывеска Ипотечный центр
© РИА Новости / Нина Зотина
БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 дек - РИА Новости. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила в интервью телеканалу "Россия-1", что снижение ипотечных ставок до уровня в 7-8% годовых вполне реально в среднесрочной перспективе.
"Ставки опять снижаются, и такой потенциал дальнейшего снижения тоже есть. Оценка в 7-8% в среднесрочной перспективе - это вполне реально", - сказала Набиуллина, говоря об ипотечных ставках в стране.
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Фрагмент интервью, который глава ЦБ РФ дала программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде", показали ранее в воскресенье в программе "Вести недели" на этом телеканале.
Средневзвешенная ставка по ипотеке в октябре снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после 9,68% в сентябре, сообщил в пятницу ЦБ. Российские банки летом начали активно снижать ставку по ипотеке после того, как в июне ЦБ впервые в году уменьшил ключевую ставку. С тех пор регулятор снижал ставку еще три раза до нынешних 6,5% годовых.
В начале ноября сама Набиуллина называла интервал в 7-8% для ипотечных ставок реальным, но "в перспективе нескольких лет" и при условии инфляции на уровне 4% и отсутствия "дополнительных рисков".
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Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
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