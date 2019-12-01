Набиуллина назвала вполне реальным снижение ставок по ипотеке до 7-8%

"Ставки опять снижаются, и такой потенциал дальнейшего снижения тоже есть. Оценка в 7-8% в среднесрочной перспективе - это вполне реально", - сказала Набиуллина, говоря об ипотечных ставках в стране.

Средневзвешенная ставка по ипотеке в октябре снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после 9,68% в сентябре, сообщил в пятницу ЦБ. Российские банки летом начали активно снижать ставку по ипотеке после того, как в июне ЦБ впервые в году уменьшил ключевую ставку. С тех пор регулятор снижал ставку еще три раза до нынешних 6,5% годовых.