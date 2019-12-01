В Токио прошел митинг с требованием возврата "северных территорий"

Участники митинга заявили о готовности и далее продолжать деятельность за возвращение Японии этих островов. Выступивший на митинге министр по делам Окинавы и северных территорий Сэйити Это заявил о готовности вести просветительскую работу среди населения и углублять гуманитарные обмены с жителями островов.
"Мы будем проводить комплексную работу для осуществления обменов с жителями островов для укрепления взаимопонимания", — сказал министр.
В митинге приняли участие 500 человек, после его завершения они прошли около полутора километров по улицам города. Митинг 1 декабря проводится ежегодно с 1945 года, когда мэр города Немуро на Хоккайдо подал соответствующее прошение главному штабу оккупационных войск.
Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре. Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
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