В Токио прошел митинг с требованием возврата "северных территорий"

ТОКИО, 1 дек — РИА Новости. Митинг с требованием возврата "северных территорий", как в Митинг с требованием возврата "северных территорий", как в Японии называют южнокурильские острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, прошел в Токио в воскресенье, сообщил телеканал NHK

Участники митинга заявили о готовности и далее продолжать деятельность за возвращение Японии этих островов. Выступивший на митинге министр по делам Окинавы и северных территорий Сэйити Это заявил о готовности вести просветительскую работу среди населения и углублять гуманитарные обмены с жителями островов.

"Мы будем проводить комплексную работу для осуществления обменов с жителями островов для укрепления взаимопонимания", — сказал министр.

В митинге приняли участие 500 человек, после его завершения они прошли около полутора километров по улицам города. Митинг 1 декабря проводится ежегодно с 1945 года, когда мэр города Немуро на Хоккайдо подал соответствующее прошение главному штабу оккупационных войск.

Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре. Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.