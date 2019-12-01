Le Monde заявила о победе России над алкоголизмом

Так, согласно данным ВОЗ, потребление алкоголя в России к 2016 году уменьшилось на 43 процента. В 2017 году россиянин в возрасте старше 15 лет выпивал около 11,1 литра чистого алкоголя в год, в то время как француз — 11,7 литра.