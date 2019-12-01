Le Monde заявила о победе России над алкоголизмом

МОСКВА,1 дек — РИА Новости. Французская газета Le Monde отметила значительное снижение уровня потребления алкоголя в России.
К такому заключению авторы статьи пришли, основываясь на статистике Всемирной организации здравоохранения.
Так, согласно данным ВОЗ, потребление алкоголя в России к 2016 году уменьшилось на 43 процента. В 2017 году россиянин в возрасте старше 15 лет выпивал около 11,1 литра чистого алкоголя в год, в то время как француз — 11,7 литра.
По мнению издания, статистика опровергает широко распространенный стереотип о "русском пьянстве".
Французские аналитики считают, что России удалось достичь впечатляющего результата благодаря введению ряда ограничительных мер, таких как запрет на рекламу алкоголя, а также на продажу спиртного в ночное время.
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