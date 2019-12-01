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РИА Новости

Посольство в Тунисе узнает, были ли россияне в попавшем в ДТП автобусе

16:19 01.12.2019 (обновлено: 20:22 01.12.2019)
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© AFP 2019 / Fethi Belaid ДТП с туристическим автобусом в Тунисе
ДТП с туристическим автобусом в Тунисе
© AFP 2019 / Fethi Belaid
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Посольство РФ в Тунисе в курсе ДТП с туристическим автобусом, в котором погибли 22 человека, и выясняет, были ли в нем граждане России, сообщили РИА Новости в посольстве.
"Да, мы в курсе этой трагедии. Посольство России находится на связи с компетентными органами Туниса и выясняет, были ли наши сограждане среди пассажиров автобуса. Официальная информация об этом последует позже", - сообщили РИА Новости в посольстве.
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Вчера, 16:06
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Ранее МВД Туниса сообщило, что 22 человека погибли, 21 пострадал в результате ДТП с туристическим автобусом. Согласно заявлению ведомства, автобус перевернулся и съехал в кювет. В нем находились 43 человека. Сообщается, что автобус ехал из столицы Туниса, принадлежал одному из частных туристических агентств. Автобус следовал в направлении города Айн Дарахим, инцидент произошел в районе Айн ас-Сенуси в провинции Беджа на севере страны.
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