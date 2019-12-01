Посольство в Тунисе узнает, были ли россияне в попавшем в ДТП автобусе

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Посольство РФ в Тунисе в курсе ДТП с туристическим автобусом, в котором погибли 22 человека, и выясняет, были ли в нем граждане России, сообщили РИА Новости в посольстве.
"Да, мы в курсе этой трагедии. Посольство России находится на связи с компетентными органами Туниса и выясняет, были ли наши сограждане среди пассажиров автобуса. Официальная информация об этом последует позже", - сообщили РИА Новости в посольстве.
Ранее МВД Туниса сообщило, что 22 человека погибли, 21 пострадал в результате ДТП с туристическим автобусом. Согласно заявлению ведомства, автобус перевернулся и съехал в кювет. В нем находились 43 человека. Сообщается, что автобус ехал из столицы Туниса, принадлежал одному из частных туристических агентств. Автобус следовал в направлении города Айн Дарахим, инцидент произошел в районе Айн ас-Сенуси в провинции Беджа на севере страны.