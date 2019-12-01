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РИА Новости

МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с ДТП в Забайкалье

16:13 01.12.2019 (обновлено: 22:17 01.12.2019)
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© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краюДТП в Забайкальском крае
ДТП в Забайкальском крае
© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
БАКУ, 1 дек — РИА Новости. МИД Азербайджана выразил соболезнования родственникам погибших пассажиров упавшего с моста автобуса в Забайкалье, ведомство также пожелало пострадавшим скорейшего выздоровления.
Автобус сообщением Чита - Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем 1 декабря. По предварительным данным, погибли 19 человек, еще 21 пострадал. На место выехал губернатор Забайкальского края Александр Осипов, следователи возбудили уголовное дело.

"Глубоко опечалены вестью о гибели десятков пассажиров рейсового автобуса под Сретенском. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и желаем скорейшего восстановления раненым и пострадавшим в результате аварии", — заявила РИА Новости официальный представитель ведомства Лейла Абдуллаева.

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