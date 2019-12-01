МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с ДТП в Забайкалье

"Глубоко опечалены вестью о гибели десятков пассажиров рейсового автобуса под Сретенском. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и желаем скорейшего восстановления раненым и пострадавшим в результате аварии", — заявила РИА Новости официальный представитель ведомства Лейла Абдуллаева.