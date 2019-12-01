Правительство подтвердило встречу Румаса и Медведева 6 декабря

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В правительстве РФ подтвердили встречу главы кабмина Дмитрия Медведева с белорусским премьером Сергеем Румасом 6 декабря.
"Да, встреча состоится 6 декабря", - сказал РИА Новости пресс-секретарь главы кабмина Олег Осипов.
Ранее в воскресенье пресс-служба белорусского правительства сообщила, что премьер-министры Белоруссии и России Сергей Румас и Дмитрий Медведев обсудили по телефону работу Минска и Москвы по согласованию интеграционных дорожных карт и договорились провести встречу 6 декабря.