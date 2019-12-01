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РИА Новости

Правительство подтвердило встречу Румаса и Медведева 6 декабря

16:00 01.12.2019 (обновлено: 16:08 01.12.2019)
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© РИА Новости / Александр АстафьевПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
© РИА Новости / Александр Астафьев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В правительстве РФ подтвердили встречу главы кабмина Дмитрия Медведева с белорусским премьером Сергеем Румасом 6 декабря.
"Да, встреча состоится 6 декабря", - сказал РИА Новости пресс-секретарь главы кабмина Олег Осипов.
Ранее в воскресенье пресс-служба белорусского правительства сообщила, что премьер-министры Белоруссии и России Сергей Румас и Дмитрий Медведев обсудили по телефону работу Минска и Москвы по согласованию интеграционных дорожных карт и договорились провести встречу 6 декабря.
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Союзное государствоСергей РумасДмитрий МедведевБелоруссияРоссияПолитика
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