На Украине началась пробная перепись населения

КИЕВ, 1 дек – РИА Новости. Пробная перепись населения стартовала на Пробная перепись населения стартовала на Украине в ночь на 1 декабря, она продлится десять дней, сообщает Государственная служба статистики.

Как говорится в сообщении Госстата на странице в Facebook , пробная перепись населения - это подготовительный этап к проведению Всеукраинской переписи населения 2020 года.

Первый этап – интернет раунд – пройдет в части Оболонского района Киева и в части Песковской общины Бородянского района Киевской области.

Второй этап переписи запланирован с 14 по 23 декабря - жители вышеупомянутых районов должны предоставить ответы интервьюеру, который посетит их дома, или заполнить анкету в переписном отделе или на инструкторском участке.

Ранее премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что перепись населения на Украине могут провести уже в этом году, а не в 2020, как планировалось ранее. Позже министерство финансов сообщило, что кабмин заложил в проекте бюджета на 2020 год более 3,4 миллиарда гривен (более 137 миллионов долларов) на проведение в 2020 году переписи населения.

Министр кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил, что перепись в конце 2020 года будет проведена при помощи анализа данных SIM-карт, это позволит сэкономить 83-124 миллиона долларов.