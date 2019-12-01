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РИА Новости

На Украине началась пробная перепись населения

15:58 01.12.2019
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© Fotolia / кosmoosПанорама зимнего Киева
Панорама зимнего Киева
© Fotolia / кosmoos
Панорама зимнего Киева. Архивное фото
КИЕВ, 1 дек – РИА Новости. Пробная перепись населения стартовала на Украине в ночь на 1 декабря, она продлится десять дней, сообщает Государственная служба статистики.
Как говорится в сообщении Госстата на странице в Facebook, пробная перепись населения - это подготовительный этап к проведению Всеукраинской переписи населения 2020 года.
Первый этап – интернет раунд – пройдет в части Оболонского района Киева и в части Песковской общины Бородянского района Киевской области.
Второй этап переписи запланирован с 14 по 23 декабря - жители вышеупомянутых районов должны предоставить ответы интервьюеру, который посетит их дома, или заполнить анкету в переписном отделе или на инструкторском участке.
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Ранее премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что перепись населения на Украине могут провести уже в этом году, а не в 2020, как планировалось ранее. Позже министерство финансов сообщило, что кабмин заложил в проекте бюджета на 2020 год более 3,4 миллиарда гривен (более 137 миллионов долларов) на проведение в 2020 году переписи населения.
Министр кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил, что перепись в конце 2020 года будет проведена при помощи анализа данных SIM-карт, это позволит сэкономить 83-124 миллиона долларов.
Прошлая перепись населения на Украине прошла в 2001 году, тогда население страны составило 48,45 миллиона человек.
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