Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-01T15:57+0300
https://ria.ru/20191201/1561808467.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156180/49/1561804957_0:187:1000:750_1036x0_80_0_0_6bc0cb7423b337e70e3cca79e46ed8ee.jpg
РИА Новости

Москалькова окажет помощь омбудсмену Забайкалья после ДТП с автобусом

15:57 01.12.2019
260
© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краюДТП в Забайкальском крае
ДТП в Забайкальском крае
© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова находится на связи с омбудсменом в Забайкальском крае для оказания необходимой помощи пострадавшим, а также близким погибших в аварии с автобусом.
Автобус сообщением Чита - Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днём 1 декабря. По предварительным данным, погибли 19 человек, ещё 21 пострадал. На место выехал губернатор Забайкальского края Александр Осипов, следователи возбудили уголовное дело.
ДТП в Забайкальском крае, где автобус упал с моста
Вчера, 14:56
В Забайкалье объявили сбор помощи пассажирам упавшего с моста автобуса
"Связалась с уполномоченным по правам человека в крае и попросила оказать всю возможную помощь и поддержку родным и близким погибших и пострадавших. Постоянно нахожусь на связи и выясняю обстоятельства и причины трагедии", - написала Москалькова в своем аккаунте в Instagram.
Омбудсмен также выразила искренние соболезнования в связи с аварией и призвала всех людей поддерживать родных и близких погибших и пострадавших, желая последним скорейшего выздоровления.
"Потеря близкого человека – это всегда горе. Никакие слова сочувствия не помогут облегчить боль невосполнимой утраты. В этот тяжелый момент мы все должны поддержать тех, кто потерял в этой катастрофе своих родных и близких. Это наша общая скорбь и трагедия", - добавила она.
Падение автобуса с моста в Забайкальском крае: кадры с места аварии
Вчера, 12:30
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с автобусом в Забайкалье
020303
Обсудить 1
ДТП с пассажирским автобусом в ЗабайкальеТатьяна МоскальковаЗабайкальский крайПроисшествия
Рекомендуем
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова перед началом совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ. 30 января 2019
Голикова держит на особом контроле ситуацию с автобусом в Забайкалье
ДТП в Забайкальском крае
Глава села в Забайкалье рассказал подробности ДТП с автобусом
ДТП в Забайкальском крае
МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с ДТП в Забайкалье
ДТП в Забайкальском крае, где автобус упал с моста
В Забайкалье объявили сбор помощи пассажирам упавшего с моста автобуса
Падение автобуса с моста в Забайкальском крае: кадры с места аварии
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с автобусом в Забайкалье
ДТП в Забайкальском крае
Опубликован список пострадавших в смертельном ДТП в Забайкалье
Панорама зимнего Киева
На Украине началась пробная перепись населения
Новогоднее украшение
Роспотребнадзор открыл горячую линию по безопасности детских товаров
ДТП в Забайкальском крае
Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье увеличилось до 19
Машина полиции Нового Орлеана, США
Неизвестный открыл стрельбу в Новом Орлеане
ДТП с туристическим автобусом в Тунисе
В Тунисе в ДТП с туристическим автобусом погибли 22 человека
Военнослужащий подразделения морской военной полиции Черноморского флота
Российские инспекторы посетят военный объект в Хорватии
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
Правительство подтвердило встречу Румаса и Медведева 6 декабря
ДТП в Забайкальском крае
Пострадавших в Забайкалье не будут перевозить в федеральные медцентры
Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди
Парламент Ирака согласился принять отставку премьера, сообщил источник
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:12В Кузбассе столкнулись три машины, семь человек пострадали
07:09Более 470 пар заключат брак 31 декабря в московских ЗАГСах
07:06Ученые на Чукотке выясняют, кто написал "Т-34" на белом медведе
06:53Глава Хабаровского края соболезнует семьям погибших в ДТП в Забайкалье
06:51Врачи из Бурденко консультируют пострадавших в ДТП в Забайкалье
06:32В Киеве заявили о готовности "принять пару областей" России
06:27В Техасе три человека погибли при крушении легкомоторного самолета
06:20Упавший с моста автобус отвезут в Читу для расследования
06:11Во Франции трое спасателей погибли при крушении вертолета
06:05В Москве атмосферное давление понизится к концу недели
06:02Снег в Подмосковье выпадет на текущей неделе, в столице его не заметят
05:48Трамп и Нетаньяху обсудили угрозу со стороны Ирана
05:36Губернатор Приморья соболезнует семьям погибших в ДТП в Забайкалье
05:34МВД завело дело о нарушении ПДД после аварии с автобусом в Забайкалье
05:26Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 отключился через четыре дня после пуска
05:23Министр энергетики США ушел в отставку
05:17В Забайкалье объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом
05:15США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
05:06Российские военные расширили зону воздушного патрулирования в Алеппо
04:47Пушков ответил на слова Кравчука о древнем "украинском княжестве"
Лента новостейМолния