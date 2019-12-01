Москалькова окажет помощь омбудсмену Забайкалья после ДТП с автобусом

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова находится на связи с омбудсменом в Забайкальском крае для оказания необходимой помощи пострадавшим, а также близким погибших в аварии с автобусом.
Автобус сообщением Чита - Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днём 1 декабря. По предварительным данным, погибли 19 человек, ещё 21 пострадал. На место выехал губернатор Забайкальского края Александр Осипов, следователи возбудили уголовное дело.
"Связалась с уполномоченным по правам человека в крае и попросила оказать всю возможную помощь и поддержку родным и близким погибших и пострадавших. Постоянно нахожусь на связи и выясняю обстоятельства и причины трагедии", - написала Москалькова в своем аккаунте в Instagram.
Омбудсмен также выразила искренние соболезнования в связи с аварией и призвала всех людей поддерживать родных и близких погибших и пострадавших, желая последним скорейшего выздоровления.
"Потеря близкого человека – это всегда горе. Никакие слова сочувствия не помогут облегчить боль невосполнимой утраты. В этот тяжелый момент мы все должны поддержать тех, кто потерял в этой катастрофе своих родных и близких. Это наша общая скорбь и трагедия", - добавила она.