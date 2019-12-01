Глава села в Забайкалье рассказал подробности ДТП с автобусом

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Глава сельского поселения Верхняя Куэнга Сергей Добрынин рассказал подробности ДТП с автобусом в Забайкальском крае.
По его словам, когда лопнуло переднее колесо, автобус пробил бордюр моста и полетел вниз.
"Весь удар пришелся как раз на кабину водителя. Автобус упал на нос, а потом перевернулся на крышу", — сказал Добрынин "Московскому комсомольцу", добавив, что высота моста составляет около восьми метров.
Собеседник издания отметил, что спасатели вытащили из перевернутого автобусу тела всех погибших. Само транспортное средство частично оказалось в воде.
ДТП произошло на трассе Могойтуй – Сретенс – Олочи. Автобус с 43 пассажирами сорвался с моста из-за разрыва переднего колеса и упал в реку Куенгу.
Погибли 19 человек. Травмы получили еще 21, из них 14 человек госпитализированы.