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РИА Новости

Глава села в Забайкалье рассказал подробности ДТП с автобусом

16:06 01.12.2019 (обновлено: 16:11 01.12.2019)
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© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краюДТП в Забайкальском крае
ДТП в Забайкальском крае
© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Глава сельского поселения Верхняя Куэнга Сергей Добрынин рассказал подробности ДТП с автобусом в Забайкальском крае.
По его словам, когда лопнуло переднее колесо, автобус пробил бордюр моста и полетел вниз.

"Весь удар пришелся как раз на кабину водителя. Автобус упал на нос, а потом перевернулся на крышу", — сказал Добрынин "Московскому комсомольцу", добавив, что высота моста составляет около восьми метров.

Собеседник издания отметил, что спасатели вытащили из перевернутого автобусу тела всех погибших. Само транспортное средство частично оказалось в воде.
ДТП произошло на трассе Могойтуй – Сретенс – Олочи. Автобус с 43 пассажирами сорвался с моста из-за разрыва переднего колеса и упал в реку Куенгу.
Погибли 19 человек. Травмы получили еще 21, из них 14 человек госпитализированы.
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