Голикова держит на особом контроле ситуацию с автобусом в Забайкалье

"Ситуация с ДТП в Забайкалье находится на особом контроле у заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой. В салоне автобуса находилось 40 человек, в том числе 2 ребенка. Все пассажиры извлечены", - говорится в сообщении.

В секретариате добавили, что, по уточненной информации Минздрава, погибли 19 человек, в том числе два ребенка. В медицинских организациях находится 19 человек, из них восемь в тяжелом состоянии, семь - средней тяжести.