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РИА Новости

Голикова держит на особом контроле ситуацию с автобусом в Забайкалье

15:57 01.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова перед началом совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ. 30 января 2019
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова перед началом совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ. 30 января 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Ситуация с падением с моста автобуса в Забайкалье находится на особом контроле вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, сообщили в секретариате вице-премьера.
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Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Голиковой предпринять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим и родственникам погибших в результате ДТП с пассажирским автобусом в Забайкалье.
"Ситуация с ДТП в Забайкалье находится на особом контроле у заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой. В салоне автобуса находилось 40 человек, в том числе 2 ребенка. Все пассажиры извлечены", - говорится в сообщении.
В секретариате добавили, что, по уточненной информации Минздрава, погибли 19 человек, в том числе два ребенка. В медицинских организациях находится 19 человек, из них восемь в тяжелом состоянии, семь - средней тяжести.
Вице-премьер выразила соболезнования родным и близким погибших.
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ДТП с автобусом в ЗабайкальеТатьяна ГоликоваЗабайкальский крайРоссияПроисшествия
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