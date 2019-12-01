Голикова держит на особом контроле ситуацию с автобусом в Забайкалье

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Ситуация с падением с моста автобуса в Забайкалье находится на особом контроле вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, сообщили в секретариате вице-премьера.
Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Голиковой предпринять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим и родственникам погибших в результате ДТП с пассажирским автобусом в Забайкалье.
"Ситуация с ДТП в Забайкалье находится на особом контроле у заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой. В салоне автобуса находилось 40 человек, в том числе 2 ребенка. Все пассажиры извлечены", - говорится в сообщении.
В секретариате добавили, что, по уточненной информации Минздрава, погибли 19 человек, в том числе два ребенка. В медицинских организациях находится 19 человек, из них восемь в тяжелом состоянии, семь - средней тяжести.
Вице-премьер выразила соболезнования родным и близким погибших.