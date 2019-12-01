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РИА Новости

В ДНР заявили о гибели двух ополченцев при снайперском обстреле

15:51 01.12.2019 (обновлено: 16:21 01.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОполченцы Донецкой народной республики
Ополченцы Донецкой народной республики
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 1 дек — РИА Новости. При обстреле украинских снайперов погибли два человека, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Вчера в результате работы вражеских снайперов был ранен военнослужащий ДНР, и при попытке его эвакуировать получили ранения, несовместимые с жизнью, еще двое наших военнослужащих", — сказал он.
В управлении Народной милиции ДНР добавили, что с целью дестабилизации ситуации в Донбассе перед встречей в "нормандском формате" Киев направил в Донбасс снайперские группы. Подтверждением этого послужила гибель ополченцев.
"В ходе вынужденного контрснайперского огня враг понес потери — трое убиты и двое ранены", — добавил представитель ведомства.
Дом в Донецке, разрушенный при обстреле
30 ноября, 14:38
В ДНР сообщили о гибели ополченца в результате обстрела со стороны ВСУ
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Ситуация в ДНР и ЛНРВооруженный конфликт на востоке УкраиныДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
Популярные комментарии
Грамотно сделано - одного ранит, а потом уничтожает спасателей. Они хорошо умеют воевать. Надо уходить из Донбасса, пока всех не перебили.
1 декабря, 17:25
ЧГЧе Гевара
6400253
Надо наконец признать десятки тысяч погибших на Донбассе неприемлемым уроном и признать поражение по всем статьям. Республика в границах города это не республика, а анклав обречённых.
1 декабря, 17:41
ЧГЧе Гевара
4200244
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