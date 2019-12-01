В ДНР заявили о гибели двух ополченцев при снайперском обстреле

ДОНЕЦК, 1 дек — РИА Новости. При обстреле украинских снайперов погибли два человека, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Вчера в результате работы вражеских снайперов был ранен военнослужащий ДНР, и при попытке его эвакуировать получили ранения, несовместимые с жизнью, еще двое наших военнослужащих", — сказал он.
В управлении Народной милиции ДНР добавили, что с целью дестабилизации ситуации в Донбассе перед встречей в "нормандском формате" Киев направил в Донбасс снайперские группы. Подтверждением этого послужила гибель ополченцев.
"В ходе вынужденного контрснайперского огня враг понес потери — трое убиты и двое ранены", — добавил представитель ведомства.