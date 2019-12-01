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РИА Новости

Премьер-министры Белоруссии и России встретятся 6 декабря

15:46 01.12.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи. Архивное фото
МИНСК, 1 дек – РИА Новости. Премьер-министры Белоруссии и России Сергей Румас и Дмитрий Медведев обсудили по телефону работу Минска и Москвы по согласованию интеграционных дорожных карт и договорились провести встречу 6 декабря, сообщила в воскресенье пресс-служба белорусского правительства.
Как отмечается в сообщении на сайте белорусского Совмина, по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Румаса с Медведевым, в ходе которого российский премьер поздравил белорусского коллегу с юбилеем.
"В рамках телефонного разговора был обсужден ход работы по согласованию дорожных карт по интеграции. Также премьер-министры договорись провести следующую встречу в пятницу, 6 декабря 2019 года", - сообщила пресс-служба.
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