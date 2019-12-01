Неизвестный открыл стрельбу в Новом Орлеане

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. По меньшей мере десять человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе По меньшей мере десять человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Новый Орлеан , двое из них в критическом состоянии, сообщает телеканал ABC News

По данным полиции, стрельба произошла рано утром в воскресенье в 03.20 -03.25 по местному времени (12.20 – 12.25 мск.) после матча по американскому футболу.

Правоохранители уже были на месте, когда произошел инцидент, однако из-за большого количества людей им не удалось точно установить, кто стрелял.