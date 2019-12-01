Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-01T15:41+0300
https://ria.ru/20191201/1561808150.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/132676/40/1326764093_0:75:1024:651_1036x0_80_0_0_5b1cf237ee39aae043a31dfe4cbd5516.jpg
РИА Новости

Неизвестный открыл стрельбу в Новом Орлеане

15:40 01.12.2019 (обновлено: 15:41 01.12.2019)
587
© Flickr / Daniel X. O'NeilМашина полиции Нового Орлеана, США
Машина полиции Нового Орлеана, США
© Flickr / Daniel X. O'Neil
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. По меньшей мере десять человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Новый Орлеан, двое из них в критическом состоянии, сообщает телеканал ABC News.
По данным полиции, стрельба произошла рано утром в воскресенье в 03.20 -03.25 по местному времени (12.20 – 12.25 мск.) после матча по американскому футболу.
Правоохранители уже были на месте, когда произошел инцидент, однако из-за большого количества людей им не удалось точно установить, кто стрелял.
Как сообщает телеканал, полиция задержала одного подозреваемого, однако в данный момент нет уверенности в том, имеет ли он какое-то отношение к стрельбе.
Полицейская машина в Индианаполисе, США
27 ноября, 04:55
Неизвестный открыл стрельбу у начальной школы на северо-западе США
722021
Обсудить 0
Новый ОрлеанСШАВ мире
Рекомендуем
ДТП с туристическим автобусом в Тунисе
В Тунисе в ДТП с туристическим автобусом погибли 22 человека
Экран РЛС
РЛС "Контейнер" обнаружит стелс-самолеты за три тысячи километров
Автомобиль Следственного комитета РФ
Под Ярославлем пять человек погибли от отравления
Акция протеста в Багдаде, Ирак. 6 октября 2019
Офицера иракской армии приговорили к смерти за убийство демонстрантов
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
Премьер-министры Белоруссии и России встретятся 6 декабря
Силы безопасности Буркина-Фасо
СМИ сообщили о 14 погибших при атаке на церковь в Буркина-Фасо
Обстановка в Лондоне
Полиция назвала имя второй жертвы нападения у Лондонского моста
Врач изучает снимки головного мозга человека
Ученые рассказали о пользе ночных кошмаров
Девушка в наушниках
Врач рассказал, какие наушники опасны для здоровья
Египетская скорая помощь. Архивное фото
В Египте при обрушении стены церкви погибли три человека, сообщили СМИ
Полиция
В Турине из-за бомбы времен войны эвакуировали десять тысяч человек
Отказ от алкоголя
Le Monde заявила о победе России над алкоголизмом
Панорама зимнего Киева
На Украине началась пробная перепись населения
Район Сибуя в Токио, Япония
В Токио прошел митинг с требованием возврата "северных территорий"
ДТП в Забайкальском крае
Опубликован список пострадавших в смертельном ДТП в Забайкалье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:12В Кузбассе столкнулись три машины, семь человек пострадали
07:09Более 470 пар заключат брак 31 декабря в московских ЗАГСах
07:06Ученые на Чукотке выясняют, кто написал "Т-34" на белом медведе
06:53Глава Хабаровского края соболезнует семьям погибших в ДТП в Забайкалье
06:51Врачи из Бурденко консультируют пострадавших в ДТП в Забайкалье
06:32В Киеве заявили о готовности "принять пару областей" России
06:27В Техасе три человека погибли при крушении легкомоторного самолета
06:20Упавший с моста автобус отвезут в Читу для расследования
06:11Во Франции трое спасателей погибли при крушении вертолета
06:05В Москве атмосферное давление понизится к концу недели
06:02Снег в Подмосковье выпадет на текущей неделе, в столице его не заметят
05:48Трамп и Нетаньяху обсудили угрозу со стороны Ирана
05:36Губернатор Приморья соболезнует семьям погибших в ДТП в Забайкалье
05:34МВД завело дело о нарушении ПДД после аварии с автобусом в Забайкалье
05:26Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 отключился через четыре дня после пуска
05:23Министр энергетики США ушел в отставку
05:17В Забайкалье объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом
05:15США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
05:06Российские военные расширили зону воздушного патрулирования в Алеппо
04:47Пушков ответил на слова Кравчука о древнем "украинском княжестве"
Лента новостейМолния