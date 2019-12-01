РЛС "Контейнер" обнаружит стелс-самолеты за три тысячи километров

КОВЫЛКИНО (Мордовия), 1 дек - РИА Новости. Новая загоризонтная РЛС Воздушно-космических сил РФ Новая загоризонтная РЛС Воздушно-космических сил РФ "Контейнер" , заступившая в воскресенье на боевое дежурство в Мордовии, способна обнаруживать стелс-самолеты на дальности 3 тысячи км, сообщил журналистам главный конструктор станции Михаил Петров.

"Самолеты, выполненные по технологии "стелс" , для нас невидимками не являются: мы их все равно видим, сопровождаем, обнаруживаем на рубежах примерно до 3 тысячи км", - сказал Петров.

Он отметил, что приемная антенна новой станции засекает сигнал, который возвращается из Европы, стран Персидского залива, Китая, Казахстана и так далее. Сигнал излучается из передающего центра за несколько десятков километров от РЛС. В новой станции реализован принцип отражения сигнала от ионосферы.

"Подобных станций нет в мире. Такие средства развивает США, Великобритания, Франция и активно работает Китай, действующие образцы есть в Австралии. Но в таком составе, с таким мощным программно-алгоритмическим комплексом, подобных средств в мире нет", - заявил главный конструктор.