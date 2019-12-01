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РИА Новости

РЛС "Контейнер" обнаружит стелс-самолеты за три тысячи километров

15:37 01.12.2019
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© Depositphotos / vchalup2Экран РЛС
Экран РЛС
© Depositphotos / vchalup2
Экран РЛС. Архивное фото
КОВЫЛКИНО (Мордовия), 1 дек - РИА Новости. Новая загоризонтная РЛС Воздушно-космических сил РФ "Контейнер", заступившая в воскресенье на боевое дежурство в Мордовии, способна обнаруживать стелс-самолеты на дальности 3 тысячи км, сообщил журналистам главный конструктор станции Михаил Петров.
"Самолеты, выполненные по технологии "стелс" , для нас невидимками не являются: мы их все равно видим, сопровождаем, обнаруживаем на рубежах примерно до 3 тысячи км", - сказал Петров.
Приемная часть радиолокационной станции Контейнер
Вчера, 14:14
Новейшая РЛС "Контейнер" заступила на боевое дежурство в Мордовии
Он отметил, что приемная антенна новой станции засекает сигнал, который возвращается из Европы, стран Персидского залива, Китая, Казахстана и так далее. Сигнал излучается из передающего центра за несколько десятков километров от РЛС. В новой станции реализован принцип отражения сигнала от ионосферы.
"Подобных станций нет в мире. Такие средства развивает США, Великобритания, Франция и активно работает Китай, действующие образцы есть в Австралии. Но в таком составе, с таким мощным программно-алгоритмическим комплексом, подобных средств в мире нет", - заявил главный конструктор.
Он добавил, что одна из сложнейших задач, которую решает аппаратура комплекса, при обработке сигнала - выделение таких целей, как бомбардировщики, крылатые ракеты, палубная авиация, на фоне земной поверхности и помех. Он добавил, что система может сопровождать и отдельные цели, например, такие малые, как гражданский самолет "Цессна".
Во время боевого дежурства на радиолокационной станции Воронеж-ДМ
Вчера, 01:27
Первая в России загоризонтная РЛС заступает на боевое дежурство
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Новое оружие РоссииРЛС "Контейнер"РоссияБезопасность
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