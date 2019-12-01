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РИА Новости

Больница в Новочеркасске приостановила прием из-за увольнения врачей

15:36 01.12.2019 (обновлено: 16:08 01.12.2019)
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© Fotolia / rogerphotoВрачи
Врачи
© Fotolia / rogerphoto
Врачи. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 дек — РИА Новости. Инфекционная больница города Новочеркасска Ростовской области приостановила прием пациентов из-за увольнения врачей из стационара, сообщили в администрации города.
"По данным управления здравоохранения администрации Новочеркасска, остановка приема пациентов в МБУЗ "Специализированная инфекционная больница" связана с увольнением врачей стационара, ранее работавших в больнице", — говорится в сообщении.
В больнице ранее работали три врача стационарного отделения. Двое врачей старше 70 лет уволились по собственному желанию в ноябре 2019 года. Доктор-инфекционист — заведующий отделением — находится на больничном, он также написал заявление об увольнении.
"Средний медицинский персонал медучреждения находится на рабочих местах, выполняя должностные обязанности по лечению пациентов, находящихся в стационарном отделении инфекционной больницы", — отмечается в сообщении.
НИИ детской онкологии и гематологии имени Н.Н. Блохина
2 октября, 19:24
Ситуация в онкоцентре Блохина: врачи спланировали график увольнений
По решению областного Минздрава, всех новых взрослых пациентов будут обслуживать в больницах Аксая и Ростова-на-Дону. Дети с диагнозами "ОРВИ", "пневмония" и "ангина" будут госпитализированы в детскую городскую больницу Новочеркасска, а с кишечными и другими инфекционными заболеваниями — в Аксай и горбольницу Ростова-на-Дону.
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НовочеркасскПроисшествия
Популярные комментарии
Ну что на очереди подъём пенсионного возраста до 75 , а может быть и до 80 … ведь уволились 70 - летние … и я совсем не иронизирую … объяснят тем , что долго живём и слишком часто дышим … впечатление , что власть впала в прострацию … Воистину … Сытый голодного не разумеет !
1 декабря, 17:47
М МадамMadam Broshkina
4255117
Проблема не в зарплате, а в том, что разрешили на местах крутить цифрами как угодно. Можно иметь официальную ставку 40 тыс., а реально получить 20. И наоборот, никто не знает сколько получает глав. врач и его главный бухгалтер. У нас года три назад случайно одну из больниц проверили честно и были шокированы тем, что глав. врач с бухгалтером писали себе зарплаты в десятки раз больше, чем даже зав. отделениями, не говоря уже о рядовых. Бардак везде. И эти же глав врачи ставят дело так, чтобы люди бежали в платные клиники. А кто их владельцы - догадаться не трудно.
1 декабря, 16:25
vvolumparta
4564401
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