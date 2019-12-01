Больница в Новочеркасске приостановила прием из-за увольнения врачей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 дек — РИА Новости. Инфекционная больница города Инфекционная больница города Новочеркасска Ростовской области приостановила прием пациентов из-за увольнения врачей из стационара, сообщили в администрации города.

"По данным управления здравоохранения администрации Новочеркасска, остановка приема пациентов в МБУЗ "Специализированная инфекционная больница" связана с увольнением врачей стационара, ранее работавших в больнице", — говорится в сообщении.

В больнице ранее работали три врача стационарного отделения. Двое врачей старше 70 лет уволились по собственному желанию в ноябре 2019 года. Доктор-инфекционист — заведующий отделением — находится на больничном, он также написал заявление об увольнении.

"Средний медицинский персонал медучреждения находится на рабочих местах, выполняя должностные обязанности по лечению пациентов, находящихся в стационарном отделении инфекционной больницы", — отмечается в сообщении.