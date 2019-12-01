Опубликован список пострадавших в смертельном ДТП в Забайкалье

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Пресс-служба Министерства здравоохранения Забайкальского края опубликовала первый список пострадавших в ДТП с упавшим с моста автобусом.
По последним данным, в аварии под Сретенском погибли 19 человек, еще 21 пассажир пострадал. Четверо находятся в тяжелом состоянии.
—Григорьев Е. В., 53 года
—Чернявский А. Ю., 36 лет
—Вдовина П. Н., 30 лет
—Достовалов А. Г., 28 лет
—Евгеева Е. А., 18 лет
—Баранова И. А., 38 лет
—Баранова К. А., 12 лет
—Подкопалова Н. А., 42 года
—Хозяева С. Н., 29 лет
—Баранова С. А., 49 лет
—Туранов А. А., 59 лет
—Салтанова Д. К., 30 лет
—Панов М. Е., 26 лет
—Ведерников Ю. Н., 59 лет
—Рыбаков Д. В., 25 лет
—Мосиченко Л. А., 41 год
—Воробьев В. О., 21 год
—Болотова С. А., 49 лет
—Быков Д. С., 18 лет
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Забайкальского края, пострадавших направили в центральные районные больницы — Шилкинскую, Нерчинскую и Сретенскую. Спасательные операции завершены.
ДТП произошло на 60-м километре трассы Моготуй — Сретенск — Олочи сегодня утром. Рейсовый автобус с 43 пассажирами следовал по маршруту Сретенск — Чита. Из-за лопнувшего колеса транспортное средство сорвалось с проезжей части и упало на лед в реку Куенга. На место аварии выехал глава региона Александр Осипов.
По факту происшествия возбудили уголовное дело.