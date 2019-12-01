Опубликован список пострадавших в смертельном ДТП в Забайкалье

— Григорьев Е. В., 53 года Григорьев Е. В., 53 года

— Чернявский А. Ю., 36 лет Чернявский А. Ю., 36 лет

— Вдовина П. Н., 30 лет Вдовина П. Н., 30 лет

— Достовалов А. Г., 28 лет Достовалов А. Г., 28 лет

— Евгеева Е. А., 18 лет Евгеева Е. А., 18 лет

— Баранова И. А., 38 лет Баранова И. А., 38 лет

— Баранова К. А., 12 лет Баранова К. А., 12 лет

— Подкопалова Н. А., 42 года Подкопалова Н. А., 42 года

— Хозяева С. Н., 29 лет Хозяева С. Н., 29 лет

— Баранова С. А., 49 лет Баранова С. А., 49 лет

— Туранов А. А., 59 лет Туранов А. А., 59 лет

— Салтанова Д. К., 30 лет Салтанова Д. К., 30 лет

— Панов М. Е., 26 лет Панов М. Е., 26 лет

— Ведерников Ю. Н., 59 лет Ведерников Ю. Н., 59 лет

— Рыбаков Д. В., 25 лет Рыбаков Д. В., 25 лет

— Мосиченко Л. А., 41 год Мосиченко Л. А., 41 год

— Воробьев В. О., 21 год Воробьев В. О., 21 год

— Болотова С. А., 49 лет Болотова С. А., 49 лет