Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-01T15:50+0300
https://ria.ru/20191201/1561807944.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152070/43/1520704321_0:233:4460:2742_1036x0_80_0_0_4f27ef7de996d0b079034f0b677b1788.jpg
РИА Новости

Врач рассказал, какие наушники опасны для здоровья

15:26 01.12.2019 (обновлено: 15:50 01.12.2019)
18032
CC0 / StockSnap / Девушка в наушниках
Девушка в наушниках
CC0 / StockSnap /
Девушка в наушниках. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Заведующий оториноларингологическим отделением столичной поликлиники № 52, отохирург Павел Азаров рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", какую угрозу для здоровья несут в себе маленькие наушники и как избежать травм органов слуха.
По его словам, вред несет громкость, с которой многие слушают музыку с помощью наушников-вкладышей.
"Вы понимаете, какой силы звук подается человеку в ухо, если это слышат окружающие? Человек сам себе наносит звуковую травму", — объяснил врач.
Наушники с маленьким динамиком выдают только звуки высокой частоты, а чтобы услышать весь спектр звука, человек делает звук громче, рассказал Азаров. Это и создает звуковую травму.
Молодая пара в кровати со смартфонами
16 октября, 08:00РИА Наука
Рога на голове, смерть сетчатки и другие болезни, вызываемые смартфонами
По словам отоларинголога, чтобы избежать возможных проблем со слухом, нужно использовать накладные наушники. Он призвал покупать их и детям.
"Там уже большие динамики. Они меньше вреда наносят", — пояснил Азаров.
2277107321
Обсудить 7
Павел АзаровЗдоровьеРоссияОбщество
Рекомендуем
Полицейский автомобиль
СМИ: на даче в Ленобласти нашли скелет пенсионерки и 324 тысячи рублей
Москворецкая набережная у парка Зарядье
Названы самые угоняемые автомобили в Москве
Отказ от алкоголя
Le Monde заявила о победе России над алкоголизмом
Район Сибуя в Токио, Япония
В Токио прошел митинг с требованием возврата "северных территорий"
Автомат ТКБ-011
National Interest рассказал о самых странных советских автоматах
Врачи
Больница в Новочеркасске приостановила прием из-за увольнения врачей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Малайзии
Лавров оценил перспективы восстановления отношений с Украиной
Советские денежные знаки образца 1961-1992 гг.
Экс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов россиян
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступает на заседании Совета Федерации РФ. 6 ноября 2019
Набиуллина рассказала о причинах укрепления рубля
ДТП в Забайкальском крае
Опубликован список пострадавших в смертельном ДТП в Забайкалье
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
На платформе МЦД после падения на рельсы погибла девушка
Врач изучает снимки головного мозга человека
Ученые рассказали о пользе ночных кошмаров
Девушка с флагом Чехии во время реконструкции событий 1989 года в Праге. 17 ноября 2019
В Чехии начали "охоту на долгожителей". За что их преследуют
Актриса Анна Хилькевич на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля
Анна Хилькевич заявила, что ей стыдно за российских мужчин
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Старый "лебедь" с новыми перьями. На что способен ракетоносец Ту-160М
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:12В Кузбассе столкнулись три машины, семь человек пострадали
07:09Более 470 пар заключат брак 31 декабря в московских ЗАГСах
07:06Ученые на Чукотке выясняют, кто написал "Т-34" на белом медведе
06:53Глава Хабаровского края соболезнует семьям погибших в ДТП в Забайкалье
06:51Врачи из Бурденко консультируют пострадавших в ДТП в Забайкалье
06:32В Киеве заявили о готовности "принять пару областей" России
06:27В Техасе три человека погибли при крушении легкомоторного самолета
06:20Упавший с моста автобус отвезут в Читу для расследования
06:11Во Франции трое спасателей погибли при крушении вертолета
06:05В Москве атмосферное давление понизится к концу недели
06:02Снег в Подмосковье выпадет на текущей неделе, в столице его не заметят
05:48Трамп и Нетаньяху обсудили угрозу со стороны Ирана
05:36Губернатор Приморья соболезнует семьям погибших в ДТП в Забайкалье
05:34МВД завело дело о нарушении ПДД после аварии с автобусом в Забайкалье
05:26Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 отключился через четыре дня после пуска
05:23Министр энергетики США ушел в отставку
05:17В Забайкалье объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом
05:15США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
05:06Российские военные расширили зону воздушного патрулирования в Алеппо
04:47Пушков ответил на слова Кравчука о древнем "украинском княжестве"
Лента новостейМолния