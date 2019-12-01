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РИА Новости

Офицера иракской армии приговорили к смерти за убийство демонстрантов

15:24 01.12.2019
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© AP Photo / Khalid MohammedАкция протеста в Багдаде, Ирак. 6 октября 2019
Акция протеста в Багдаде, Ирак. 6 октября 2019
© AP Photo / Khalid Mohammed
БАГДАД, 1 дек - РИА Новости. Апелляционный суд провинции Васит на востоке Ирака приговорил одного из офицеров иракской армии к смертной казни, а другого - к семи годам тюремного заключения по обвинению в убийстве участников мирной акции протеста, которая прошла 1 октября в административном центре провинции - городе Ас-Сулеймании, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в суде.
"Апелляционный суд провинции Васит вынес смертный приговор офицеру иракских вооруженных сил Казему Малеку, обвиненному в убийстве демонстрантов. Еще один иракский офицер, проходивший по тому же делу, приговорен к семи годам тюрьмы", - отметил источник.
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По данным иракских СМИ, офицеры обвинялись в убийстве двух участников антиправительственных демонстраций.
С начала октября во многих провинциях Ирака проходят массовые антиправительственные выступления с требованиями отставки лидеров политических движений, борьбы с коррупцией и улучшения уровня жизни. В результате столкновений демонстрантов с силами безопасности, по данным арабских СМИ, погибли и были ранены около 400 человек.
Пять провинций в центральной части и на юге Ирака в субботу объявили трехдневный траур и отменили работу в госучреждениях и занятия в школах и университетах по этому поводу.
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