Офицера иракской армии приговорили к смерти за убийство демонстрантов

БАГДАД, 1 дек - РИА Новости. Апелляционный суд провинции Васит на востоке Апелляционный суд провинции Васит на востоке Ирака приговорил одного из офицеров иракской армии к смертной казни, а другого - к семи годам тюремного заключения по обвинению в убийстве участников мирной акции протеста , которая прошла 1 октября в административном центре провинции - городе Ас-Сулеймании, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в суде.

"Апелляционный суд провинции Васит вынес смертный приговор офицеру иракских вооруженных сил Казему Малеку, обвиненному в убийстве демонстрантов. Еще один иракский офицер, проходивший по тому же делу, приговорен к семи годам тюрьмы", - отметил источник.

По данным иракских СМИ, офицеры обвинялись в убийстве двух участников антиправительственных демонстраций.

С начала октября во многих провинциях Ирака проходят массовые антиправительственные выступления с требованиями отставки лидеров политических движений, борьбы с коррупцией и улучшения уровня жизни. В результате столкновений демонстрантов с силами безопасности, по данным арабских СМИ, погибли и были ранены около 400 человек.