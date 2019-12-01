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РИА Новости

Формат общения Путина и Зеленского определят ближе к встрече в Париже

15:19 01.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 дек – РИА Новости. Формат общения лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского будет определен ближе к встрече в Париже, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Саммит лидеров "нормандской четверки" - России, Украины, Франции и Германии - состоится в Париже 9 декабря.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
29 ноября, 14:35
Путин и Зеленский смогут обсудить газовый вопрос на встрече в Париже
"Так или иначе Путин и Зеленский пообщаются. В случае Путина и Зеленского это гораздо важнее, чем антураж встречи. Какой будет антураж, какой будет формат, наверняка об этом будут достигнуты договоренности уже ближе к самой встрече", - сказал Песков.
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Владимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир ПутинФранцияРоссияУкраинаВ мире
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