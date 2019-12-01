Формат общения Путина и Зеленского определят ближе к встрече в Париже

"Так или иначе Путин и Зеленский пообщаются. В случае Путина и Зеленского это гораздо важнее, чем антураж встречи. Какой будет антураж, какой будет формат, наверняка об этом будут достигнуты договоренности уже ближе к самой встрече", - сказал Песков.