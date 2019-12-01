Формат общения Путина и Зеленского определят ближе к встрече в Париже

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 дек – РИА Новости. Формат общения лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского будет определен ближе к встрече в Париже, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Саммит лидеров "нормандской четверки" - России, Украины, Франции и Германии - состоится в Париже 9 декабря.
"Так или иначе Путин и Зеленский пообщаются. В случае Путина и Зеленского это гораздо важнее, чем антураж встречи. Какой будет антураж, какой будет формат, наверняка об этом будут достигнуты договоренности уже ближе к самой встрече", - сказал Песков.