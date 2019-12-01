Нетаньяху предложил выделить 40 млн шекелей израильским поселениям

"Одновременно с борьбой против терроризма, мы усиливаем компоненты безопасности в поселениях Иудеи и Самарии (израильское название Западного берега реки Иордан - ред.). Это предложение, которое будет сегодня представлено кабинету министров - 40 миллионов шекелей для укрепления компонентов безопасности. Мы будем бороться с терроризмом. Они не смогут искоренить нас отсюда. Это наша земля", — сообщил Нетаньяху на заседании правительства.