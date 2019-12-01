Нетаньяху предложил выделить 40 млн шекелей израильским поселениям

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 дек — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что еврейским поселениям на Западном берегу реки Иордан будут выделены 40 миллионов шекелей (11,5 миллионов долларов).
"Одновременно с борьбой против терроризма, мы усиливаем компоненты безопасности в поселениях Иудеи и Самарии (израильское название Западного берега реки Иордан - ред.). Это предложение, которое будет сегодня представлено кабинету министров - 40 миллионов шекелей для укрепления компонентов безопасности. Мы будем бороться с терроризмом. Они не смогут искоренить нас отсюда. Это наша земля", — сообщил Нетаньяху на заседании правительства.
Позднее Нетаньяху написал в Twitter, что "сегодня был утвержден бюджет в 40 миллионов шекелей для укрепления поселений в Иудее и Самарии".
Еврейские поселения на территориях Западного берега реки Иордан , которые в Израиле называют Иудея и Самария, появились после победы Израиля в Шестидневной войне 1967 года. Сейчас на Западном берегу существует порядка 120 крупных и мелких поселений, в которых живут сотни тысяч израильтян.
Поселения не считаются частью Израиля ни с точки зрения международного, ни даже внутреннего законодательства, в отличие от Восточного Иерусалима или Голанских высот. ООН считает эти территории оккупированными, в Израиле все чаще звучат мнения о том, что государство должно распространить свой суверенитет на эти земли.