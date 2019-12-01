В Красноярском крае фура въехала в дом после столкновения со "скорой"

"По предварительным данным, водитель "скорой помощи" не уступил дорогу грузовому автомобилю и произошло столкновение. По уточненным данным, в нежилой дом въехала только фура. В результате ДТП погиб водитель "скорой", женщина-фельдшер госпитализирована. Больше в машине медиков никого не было", — сказал собеседник агентства.