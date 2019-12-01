Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-01T22:18+0300
https://ria.ru/20191201/1561807709.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152311/18/1523111828_0:102:2977:1777_1036x0_80_0_0_c79bf12f7041a77450e0793730ce2611.jpg
РИА Новости

В Красноярском крае фура въехала в дом после столкновения со "скорой"

15:12 01.12.2019 (обновлено: 22:18 01.12.2019)
1181
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции
Автомобили полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 1 дек — РИА Новости. Грузовик въехал в дом после столкновения с машиной "скорой помощи" в деревне в Елизоветовка Красноярского края, погиб водитель "скорой", сообщил РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МВД Владимир Юрченко.
По его словам, инцидент произошел в воскресенье днем в Нижнеингашском районе.

"По предварительным данным, водитель "скорой помощи" не уступил дорогу грузовому автомобилю и произошло столкновение. По уточненным данным, в нежилой дом въехала только фура. В результате ДТП погиб водитель "скорой", женщина-фельдшер госпитализирована. Больше в машине медиков никого не было", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД и другие специалисты.
ДТП в Забайкальском крае
Вчера, 14:24
Минздрав: состояние четверых пострадавших в ДТП в Забайкалье тяжелое
010912
Обсудить 0
ГИБДД МВД РФКрасноярский крайРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Падение автобуса с моста в Забайкальском крае: кадры с места аварии
При падении автобуса с моста в Забайкалье погибли 15 человек
Автомобиль Следственного комитета РФ
Под Ярославлем пять человек погибли от отравления
ДТП с туристическим автобусом в Тунисе
В Тунисе в ДТП с туристическим автобусом погибли 22 человека
Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону
В Ростовской области сухогруз сел на мель
ДТП в Забайкальском крае
Минздрав: состояние четверых пострадавших в ДТП в Забайкалье тяжелое
Кадры с места ДТП в Уярском районе Красноярского края
Появилось видео с места ДТП под Красноярском, где погибли пять человек
Предполагаемый похититель золота из красноярского офиса попал на видео
Предполагаемый похититель золота из красноярского офиса попал на видео
ДТП в Забайкальском крае
Опубликован список пострадавших в смертельном ДТП в Забайкалье
Машина полиции Нового Орлеана, США
Неизвестный открыл стрельбу в Новом Орлеане
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
На платформе МЦД после падения на рельсы погибла девушка
ДТП в Забайкальском крае
Глава села в Забайкалье рассказал подробности ДТП с автобусом
Врачи
Больница в Новочеркасске приостановила прием из-за увольнения врачей
Акция протеста в Багдаде, Ирак. 6 октября 2019
Офицера иракской армии приговорили к смерти за убийство демонстрантов
Экран РЛС
РЛС "Контейнер" обнаружит стелс-самолеты за три тысячи километров
Автомобиль скорой помощи
В Забайкалье перевернулся автобус, есть погибшие
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:12В Кузбассе столкнулись три машины, семь человек пострадали
07:09Более 470 пар заключат брак 31 декабря в московских ЗАГСах
07:06Ученые на Чукотке выясняют, кто написал "Т-34" на белом медведе
06:53Глава Хабаровского края соболезнует семьям погибших в ДТП в Забайкалье
06:51Врачи из Бурденко консультируют пострадавших в ДТП в Забайкалье
06:32В Киеве заявили о готовности "принять пару областей" России
06:27В Техасе три человека погибли при крушении легкомоторного самолета
06:20Упавший с моста автобус отвезут в Читу для расследования
06:11Во Франции трое спасателей погибли при крушении вертолета
06:05В Москве атмосферное давление понизится к концу недели
06:02Снег в Подмосковье выпадет на текущей неделе, в столице его не заметят
05:48Трамп и Нетаньяху обсудили угрозу со стороны Ирана
05:36Губернатор Приморья соболезнует семьям погибших в ДТП в Забайкалье
05:34МВД завело дело о нарушении ПДД после аварии с автобусом в Забайкалье
05:26Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 отключился через четыре дня после пуска
05:23Министр энергетики США ушел в отставку
05:17В Забайкалье объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом
05:15США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
05:06Российские военные расширили зону воздушного патрулирования в Алеппо
04:47Пушков ответил на слова Кравчука о древнем "украинском княжестве"
Лента новостейМолния