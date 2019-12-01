Правительство поддержало проект об увеличении страховой суммы вкладов

МОСКВА,1 дек — РИА Новости. одобрило проект закона о повышении страховой суммы вкладов в особых случаях. Правительство одобрило проект закона о повышении страховой суммы вкладов в особых случаях.

Изменения коснутся вкладчиков, получивших большие суммы при определенных обстоятельствах, но не успевших оперативно снять их до отзыва лицензии банка: для них стоимость страховки вырастет с 1,4 миллиона рублей до десяти миллионов.

В документе также отмечается возможность увеличения размера ставки страховых взносов для участников системы страхования вкладов. Предполагается, что повышенную страховку можно будет получить, в частности, при продаже жилого помещения или земельного участка, а также при получении наследства, социальных выплат и пособий. Кроме того, на выплату смогут рассчитывать получатели грантов в форме субсидий и другие категории граждан.

Проект закона внесли в июле глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, его первый зампред Игорь Дивинский и депутаты от "Справедливой России" Валерий Гартунг и Олег Николаев. Ранее Аксаков сообщил РИА Новости, что закон могут принять до конца года.