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РИА Новости

Правительство поддержало проект об увеличении страховой суммы вкладов

15:09 01.12.2019 (обновлено: 15:45 01.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России
Сотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА,1 дек — РИА Новости. Правительство одобрило проект закона о повышении страховой суммы вкладов в особых случаях.
Изменения коснутся вкладчиков, получивших большие суммы при определенных обстоятельствах, но не успевших оперативно снять их до отзыва лицензии банка: для них стоимость страховки вырастет с 1,4 миллиона рублей до десяти миллионов.
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В документе также отмечается возможность увеличения размера ставки страховых взносов для участников системы страхования вкладов. Предполагается, что повышенную страховку можно будет получить, в частности, при продаже жилого помещения или земельного участка, а также при получении наследства, социальных выплат и пособий. Кроме того, на выплату смогут рассчитывать получатели грантов в форме субсидий и другие категории граждан.
Проект закона внесли в июле глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, его первый зампред Игорь Дивинский и депутаты от "Справедливой России" Валерий Гартунг и Олег Николаев. Ранее Аксаков сообщил РИА Новости, что закон могут принять до конца года.
Впервые о повышении предельной суммы страхового возмещения вкладчикам заявила летом прошлого года председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, это касается случаев, когда вкладчик объективно не имел возможности управлять рисками, а также при "социально чувствительных ситуациях".
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Правительство РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Увы, это лишь полумеры. Необходимо это сделать для ВСЕХ вкладчиков.
1 декабря, 17:51
PAPoehavshyi Absol'utno
1800001
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