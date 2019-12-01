В Забайкалье объявили сбор помощи пассажирам упавшего с моста автобуса

ЧИТА, 1 дек - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края совместно с региональным фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, объявил сбор денег для пострадавших и семей погибших в ДТП в Сретенском районе, где с моста упал автобус, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.
"В вопросах расходования средств, которые поступят на счёт, гарантирована полная прозрачность. Распределение будет вестись с учётом мнений специалистов отделов социальной защиты населения, которые работают на месте аварии. Отчёт будет размещён на сайте министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края", — говорится в сообщении.
Автобус сообщением Чита — Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днём 1 декабря. По предварительным данным, погибли 19 человек, ещё 21 пострадал. На место выехал губернатор Забайкальского края Александр Осипов, следователи возбудили уголовное дело.