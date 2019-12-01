В Забайкалье объявили сбор помощи пассажирам упавшего с моста автобуса

"В вопросах расходования средств, которые поступят на счёт, гарантирована полная прозрачность. Распределение будет вестись с учётом мнений специалистов отделов социальной защиты населения, которые работают на месте аварии. Отчёт будет размещён на сайте министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края", — говорится в сообщении.