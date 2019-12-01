Парламент Ирака согласился принять отставку премьера, сообщил источник

Премьер Ирака считает, что его отставка прекратит кризис в стране

Премьер Ирака считает, что его отставка прекратит кризис в стране

Кроме того, спикер палаты представителей Мухаммад аль-Хальбуси заявил, что парламент обратится к президенту Ирака Бархаму Салеху, чтобы тот назвал нового премьер-министра в соответствии с 76-й статьей конституции Ирака.