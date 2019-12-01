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РИА Новости

Парламент Ирака согласился принять отставку премьера, сообщил источник

14:54 01.12.2019 (обновлено: 15:27 01.12.2019)
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© AP Photo / Burhan OzbiliciПремьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди
Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди
© AP Photo / Burhan Ozbilici
БАГДАД, 1 дек - РИА Новости. Палата представителей (парламент) Ирака согласилась принять отставку премьер-министра страны Аделя Абдель Махди, заявил РИА Новости источник в парламенте.
Ранее Абдель Махди направил в парламент прошение об отставке и заявил, что она необходима для урегулирования кризиса в стране.
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"Парламент решил принять отставку Абдель Махди", - сообщил источник.
Кроме того, спикер палаты представителей Мухаммад аль-Хальбуси заявил, что парламент обратится к президенту Ирака Бархаму Салеху, чтобы тот назвал нового премьер-министра в соответствии с 76-й статьей конституции Ирака.
Демонстранты в Ираке во время идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. СМИ заявляли, что в результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков погибли более 300 человек, пострадали около 15 тысяч.
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