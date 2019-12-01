Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-01T22:18+0300
https://ria.ru/20191201/1561807407.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150076/37/1500763739_0:124:3200:1924_1036x0_80_0_0_bdae5053387872751660315a19766ab3.jpg
РИА Новости

В Ростовской области сухогруз сел на мель

14:53 01.12.2019 (обновлено: 22:18 01.12.2019)
916
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону
Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 дек — РИА Новости. Сухогруз, следовавший из Ростова-на-Дону в Турцию с подсолнечным шротом, сел на мель в Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
"На реке Дон (Азовский перекат) произошла посадка судна на мель", — сказал он.
Сухогруз с груженым подсолнечным шротом следовал из Ростова-на-Дону в Турцию. На борту находится 14 членов экипажа, никто не пострадал, уточнил представитель ведомства.
Разлива нефтепродуктов не произошло, судоходный ход не перекрыт.
В конце ноября в соцсетях появился ряд сообщений о сильном отливе в реке Дон и Азовском море. По информации ученых, уровень воды в Дону упал примерно на 3 метра. Это произошло из-за сгонного ветра и сухой осени.
Виды стокгольмского метро
6 ноября, 21:57
Российский паром сел на мель около Стокгольма
041010
Обсудить 0
РоссияДонГУ МЧС по Ростовской областиРостовская областьПроисшествия
Рекомендуем
Девушка с зонтом
Во Франции объявили красный уровень погодной опасности из-за ливней
Автомобиль Следственного комитета РФ
Под Ярославлем пять человек погибли от отравления
Автомобили полиции
В Красноярском крае фура въехала в дом после столкновения со "скорой"
Сейсмограф
На северо-западе Азербайджана произошло землетрясение
Бродячие собаки
Кинолог рассказал, как избежать укусов бродячих собак
Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди
Парламент Ирака согласился принять отставку премьера, сообщил источник
Пассажирский самолет в небе
Источник: в Ростове-на-Дону сел самолет из-за состояния пассажирки
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
Премьер-министры Белоруссии и России встретятся 6 декабря
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН заявил о нехватке воли в борьбе с изменением климата
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP). 30 ноября 2019
Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана
Экран РЛС
РЛС "Контейнер" обнаружит стелс-самолеты за три тысячи километров
Батарея в подъезде одного из жилых домов
В Луганске остались без отопления 1,4 тысячи квартир и два детсада
Здание нового аэропорта Платов в Ростове-на-Дону
Вынужденно севший в Ростове-на-Дону самолет вылетел в Сочи
ДТП в Забайкальском крае
Глава села в Забайкалье рассказал подробности ДТП с автобусом
Египетская скорая помощь. Архивное фото
В Египте при обрушении стены церкви погибли три человека, сообщили СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:27Патрушев пригласил Китай на встречу по безопасности в России
07:25В Чите спасли ребенка беременной пассажирки попавшего в ДТП автобуса
07:22Шестеро пострадавших в ДТП в Забайкалье доставили на лечение в Читу
07:16Патрушев заявил о важности диалога с Китаем по безопасности
07:12В Кузбассе столкнулись три машины, семь человек пострадали
07:09Более 470 пар заключат брак 31 декабря в московских ЗАГСах
07:06Ученые на Чукотке выясняют, кто написал "Т-34" на белом медведе
06:53Глава Хабаровского края соболезнует семьям погибших в ДТП в Забайкалье
06:51Врачи из Бурденко консультируют пострадавших в ДТП в Забайкалье
06:32В Киеве заявили о готовности "принять пару областей" России
06:27В Техасе три человека погибли при крушении легкомоторного самолета
06:20Упавший с моста автобус отвезут в Читу для расследования
06:11Во Франции трое спасателей погибли при крушении вертолета
06:05В Москве атмосферное давление понизится к концу недели
06:02Снег в Подмосковье выпадет на текущей неделе, в столице его не заметят
05:48Трамп и Нетаньяху обсудили угрозу со стороны Ирана
05:36Губернатор Приморья соболезнует семьям погибших в ДТП в Забайкалье
05:34МВД завело дело о нарушении ПДД после аварии с автобусом в Забайкалье
05:26Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 отключился через четыре дня после пуска
05:23Министр энергетики США ушел в отставку
Лента новостейМолния