В Ростовской области сухогруз сел на мель

"На реке Дон (Азовский перекат) произошла посадка судна на мель", — сказал он.

Сухогруз с груженым подсолнечным шротом следовал из Ростова-на-Дону в Турцию. На борту находится 14 членов экипажа, никто не пострадал, уточнил представитель ведомства.

В конце ноября в соцсетях появился ряд сообщений о сильном отливе в реке Дон и Азовском море. По информации ученых, уровень воды в Дону упал примерно на 3 метра. Это произошло из-за сгонного ветра и сухой осени.