В Ростовской области сухогруз сел на мель

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 дек — РИА Новости. Сухогруз, следовавший из Ростова-на-Дону в Турцию с подсолнечным шротом, сел на мель в Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
"На реке Дон (Азовский перекат) произошла посадка судна на мель", — сказал он.
Сухогруз с груженым подсолнечным шротом следовал из Ростова-на-Дону в Турцию. На борту находится 14 членов экипажа, никто не пострадал, уточнил представитель ведомства.
Разлива нефтепродуктов не произошло, судоходный ход не перекрыт.
В конце ноября в соцсетях появился ряд сообщений о сильном отливе в реке Дон и Азовском море. По информации ученых, уровень воды в Дону упал примерно на 3 метра. Это произошло из-за сгонного ветра и сухой осени.
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