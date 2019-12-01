Под Ярославлем пять человек погибли от отравления

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Пять человек скончались в Ярославской области после употребления, предположительно, стеклоочистителя, сообщает в воскресенье СУ СК РФ по региону.
"В квартире одного из домов поселка Дубки Ярославского района обнаружены тела трех мужчин (возраст 31, 33, 38 лет), еще две женщины, 42-летняя и 24-летняя, доставленные с этого же адреса, скончались в больнице. Причиной смерти граждан явилось отравление неустановленным веществом", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ ("Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").
"В качестве одной из версий произошедшего рассматривается употребление потерпевшими в качестве спиртного напитка жидкости, предназначенной для удаления грязи со стекол автомобиля", - информирует следствие.
Отмечается, что тела погибших направлены в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти.
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