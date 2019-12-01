Под Ярославлем пять человек погибли от отравления

"В квартире одного из домов поселка Дубки Ярославского района обнаружены тела трех мужчин (возраст 31, 33, 38 лет), еще две женщины, 42-летняя и 24-летняя, доставленные с этого же адреса, скончались в больнице. Причиной смерти граждан явилось отравление неустановленным веществом", - говорится в сообщении.