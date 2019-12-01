Ученые рассказали о пользе ночных кошмаров

В первом эксперименте исследователи с помощью электроэнцефалографа проанализировали мозговую активность 18 человек во время сна. При этом каждого из добровольцев будили несколько раз и спрашивали, снились ли ему кошмары.

Выяснилось, что островковая доля и поясная извилина головного мозга активизируются, когда человек испытывает стресс во сне.

Во втором эксперименте принимали участие 89 человек. Оказалось, что эти участки мозга испытуемых, которым чаще снятся кошмары, во время бодрствования демонстрировали снижение активности.