Ученые рассказали о пользе ночных кошмаров

МОСКВА,1 дек — РИА Новости. Ученые Женевского университета выяснили, что переживание страха во сне помогает справиться со стрессом во время бодрствования, сообщает портал Human Brain Mapping.
В первом эксперименте исследователи с помощью электроэнцефалографа проанализировали мозговую активность 18 человек во время сна. При этом каждого из добровольцев будили несколько раз и спрашивали, снились ли ему кошмары.
Выяснилось, что островковая доля и поясная извилина головного мозга активизируются, когда человек испытывает стресс во сне.
Во втором эксперименте принимали участие 89 человек. Оказалось, что эти участки мозга испытуемых, которым чаще снятся кошмары, во время бодрствования демонстрировали снижение активности.
Таким образом, ученые пришли к выводу, что плохие сновидения могут помочь человеку справиться со стрессовыми ситуациями в жизни.
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