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РИА Новости

Дед Мороз и якутский Чысхаан зажгли первую в стране новогоднюю елку

14:34 01.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкДед Мороз из Якутии
Дед Мороз из Якутии
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Дед Мороз из Якутии. Архивное фото
ЯКУТСК, 1 дек - РИА Новости. Дед Мороз из Великого Устюга и якутский повелитель зимы Чысхаан в рамках фестиваля "Зима начинается с Якутии" зажгли первую в стране новогоднюю елку.
В воскресенье жители и гости единственного в мире крупного города в вечной мерзлоте собрались на центральной площади Якутска, чтобы увидеть торжественную церемонию зажжения главной елки республики.
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В рамках всероссийского фестиваля "Зима начинается с Якутии" эта миссия ежегодно возлагается на российского Деда Мороза из Великого Устюга и якутского повелителя зимы Чысхаана из Полюса Холода. На мероприятии участвует также глава региона Айсен Николаев.
"С сегодняшнего дня отправляюсь в свое традиционное новогоднее путешествие по городам и селам России, морозца якутского повезу, белого и пушистого снежка, и тогда на всей территории нашей страны наступит зима", - рассказал собравшимся Дед Мороз.
В этом году всероссийский фестиваль "Зима начинается с Якутии" прошел в республике в шестой раз. Насыщенная программа включила в себя международный конкурс ледовых и снежных скульптур "Бриллианты Якутии", ярмарку меха с участием ведущих мировых производителей, конкурс красоты "Снежная краса", гастрономический фестиваль "Вкус Якутии" и многое другое.
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Новый год—2020ЧысхаанДед МорозВеликий УстюгЯкутскОбщество
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