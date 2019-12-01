Дед Мороз и якутский Чысхаан зажгли первую в стране новогоднюю елку

ЯКУТСК, 1 дек - РИА Новости. Дед Мороз из Великого Устюга и якутский повелитель зимы Чысхаан в рамках фестиваля "Зима начинается с Якутии" зажгли первую в стране новогоднюю елку.

В воскресенье жители и гости единственного в мире крупного города в вечной мерзлоте собрались на центральной площади Якутска, чтобы увидеть торжественную церемонию зажжения главной елки республики.

В рамках всероссийского фестиваля "Зима начинается с Якутии" эта миссия ежегодно возлагается на российского Деда Мороза из Великого Устюга и якутского повелителя зимы Чысхаана из Полюса Холода. На мероприятии участвует также глава региона Айсен Николаев.

"С сегодняшнего дня отправляюсь в свое традиционное новогоднее путешествие по городам и селам России, морозца якутского повезу, белого и пушистого снежка, и тогда на всей территории нашей страны наступит зима", - рассказал собравшимся Дед Мороз.