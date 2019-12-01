Минздрав: состояние четверых пострадавших в ДТП в Забайкалье тяжелое

"По состоянию на 14.00 мск состояние четырех пациентов расценивается как тяжелое, одна пациентка прооперирована. Троим пациентам с сочетанной травмой будут проведены телемедицинские консультации со специалистами НМИЦ им. Бурденко Минздрава России и главным внештатным специалистом министерства здравоохранения России по анестезиологии- реанимации Игорем Молчановым", - говорится в сообщении.