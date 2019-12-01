Минздрав: состояние четверых пострадавших в ДТП в Забайкалье тяжелое

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Состояние четырех пострадавших после ДТП с автобусом в Забайкалье оценивается как тяжелое, одна пациентка прооперирована, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Автобус Kia Grandbird, выполнявший рейс по маршруту "Чита-Сретенск", упал с моста через реку Куэнга в 60 километрах от Сретенска в Забайкальском крае. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, в автобусе находились 43 человека, 19 из них погибли, в том числе два ребенка.
"По состоянию на 14.00 мск состояние четырех пациентов расценивается как тяжелое, одна пациентка прооперирована. Троим пациентам с сочетанной травмой будут проведены телемедицинские консультации со специалистами НМИЦ им. Бурденко Минздрава России и главным внештатным специалистом министерства здравоохранения России по анестезиологии- реанимации Игорем Молчановым", - говорится в сообщении.