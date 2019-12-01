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РИА Новости

Пострадавших в ДТП с автобусом отвезли в районные больницы Забайкалья

14:12 01.12.2019
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© Фото : Официальный портал Забайкальского краяДТП в Забайкальском крае
ДТП в Забайкальском крае
© Фото : Официальный портал Забайкальского края
ЧИТА, 1 дек - РИА Новости. Врачи развезли по трем центральным районным больницам Забайкальского края пострадавших пассажиров упавшего с моста автобуса, несколько человек – в тяжелом состоянии, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора региона.
Автобус Kia Grandbird, выполнявший рейс по маршруту "Чита-Сретенск", упал с моста через реку Куэнга в 60 километрах от Сретенска в Забайкальском крае. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, в автобусе находились 43 человека, 19 из них погибли, в том числе два ребенка.
"Пострадавшие находятся на лечении в Шилкинской, Нерчинской и Сретенской ЦРБ. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении пресс-службы.
В частности, семь человек находятся в Шилкинской ЦРБ, четверо - в Нерчинской и трое - в Сретенской.
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