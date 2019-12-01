Пострадавших в ДТП с автобусом отвезли в районные больницы Забайкалья

Автобус Kia Grandbird, выполнявший рейс по маршруту "Чита-Сретенск", упал с моста через реку Куэнга в 60 километрах от Сретенска в Забайкальском крае. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, в автобусе находились 43 человека, 19 из них погибли, в том числе два ребенка.