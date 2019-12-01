Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-01T14:17+0300
https://ria.ru/20191201/1561806640.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156099/56/1560995617_0:129:2992:1813_1036x0_80_0_0_1d47e2eeb347e06bb03319afcb958b1b.jpg
РИА Новости

Медведев поздравил Мишеля с вступлением в должность главы Евросовета

14:12 01.12.2019 (обновлено: 14:17 01.12.2019)
310
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Премьер министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Шарля Мишеля с вступлением в должность председателя Европейского совета и подтвердил готовность правительства РФ к активному и плодотворному взаимодействию с Европейской комиссией, телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"В качестве главы кабинета министров Бельгии Вы внесли значимый личный вклад в развитие дружественных и партнерских российско-бельгийских отношений. Убежден, что Ваш богатый опыт государственной и политической деятельности будет способствовать эффективной работе Европейского совета, послужит восстановлению взаимовыгодного и конструктивного диалога между Россией и Европейским союзом", - приводятся слова Медведева в тексте телеграммы.
Российский премьер также подтвердил готовность правительства РФ "к активному и плодотворному взаимодействию с коллегами из Европейской комиссии".
Ушедший с поста главы Евросовета Дональд Туск в пятницу в ходе официальной церемонии передал полномочия руководителя основного политического органа ЕС, в котором представлены лидеры стран союза, своему преемнику, экс-премьеру федерального правительства Бельгии Шарлю Мишелю.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Вчера, 09:13
Европейские эксперты прокомментировали новый состав Еврокомиссии
620008
Обсудить 2
Шарль МишельЕвропейский советДональд ТускЕвросоветДмитрий МедведевВ мире
Рекомендуем
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Европейские эксперты прокомментировали новый состав Еврокомиссии
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
Премьер-министры Белоруссии и России встретятся 6 декабря
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Премьер Судана обсудит в США исключение страны из "черного" списка
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Депутат Госдумы назвал советы Зеленскому от Кравчука токсичными
Российский военный смотрит в бинокль
В Минобороны рассказали об участии в международных учениях в 2020 году
Фрегат Адмирал Касатонов
"Адмирал Касатонов" на испытаниях поразил "Калибром" наземную цель
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
Правительство подтвердило встречу Румаса и Медведева 6 декабря
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Малайзии
Лавров оценил перспективы восстановления отношений с Украиной
Полиция
В Турине из-за бомбы времен войны эвакуировали десять тысяч человек
Врач изучает снимки головного мозга человека
Ученые рассказали о пользе ночных кошмаров
ДТП в Забайкальском крае
Медведев поручил Голиковой принять меры после ДТП в Забайкалье
Сварка шва звена магистрального газопровода Сила Сибири
Путин и Си Цзиньпин 2 декабря запустят газопровод "Сила Сибири"
Доминик Рааб
В посольстве России в Лондоне ответили на заметку главы МИД Британии
Машина полиции Нового Орлеана, США
Неизвестный открыл стрельбу в Новом Орлеане
Акция протеста в Гонконге
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против протестующих
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:16Патрушев заявил о важности диалога с КНР по безопасности
07:12В Кузбассе столкнулись три машины, семь человек пострадали
07:09Более 470 пар заключат брак 31 декабря в московских ЗАГСах
07:06Ученые на Чукотке выясняют, кто написал "Т-34" на белом медведе
06:53Глава Хабаровского края соболезнует семьям погибших в ДТП в Забайкалье
06:51Врачи из Бурденко консультируют пострадавших в ДТП в Забайкалье
06:32В Киеве заявили о готовности "принять пару областей" России
06:27В Техасе три человека погибли при крушении легкомоторного самолета
06:20Упавший с моста автобус отвезут в Читу для расследования
06:11Во Франции трое спасателей погибли при крушении вертолета
06:05В Москве атмосферное давление понизится к концу недели
06:02Снег в Подмосковье выпадет на текущей неделе, в столице его не заметят
05:48Трамп и Нетаньяху обсудили угрозу со стороны Ирана
05:36Губернатор Приморья соболезнует семьям погибших в ДТП в Забайкалье
05:34МВД завело дело о нарушении ПДД после аварии с автобусом в Забайкалье
05:26Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 отключился через четыре дня после пуска
05:23Министр энергетики США ушел в отставку
05:17В Забайкалье объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом
05:15США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
05:06Российские военные расширили зону воздушного патрулирования в Алеппо
Лента новостейМолния