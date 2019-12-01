Медведев поздравил Мишеля с вступлением в должность главы Евросовета

"В качестве главы кабинета министров Бельгии Вы внесли значимый личный вклад в развитие дружественных и партнерских российско-бельгийских отношений. Убежден, что Ваш богатый опыт государственной и политической деятельности будет способствовать эффективной работе Европейского совета, послужит восстановлению взаимовыгодного и конструктивного диалога между Россией и Европейским союзом", - приводятся слова Медведева в тексте телеграммы.