Медведев поздравил Мишеля с вступлением в должность главы Евросовета

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Премьер министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Шарля Мишеля с вступлением в должность председателя Европейского совета и подтвердил готовность правительства РФ к активному и плодотворному взаимодействию с Европейской комиссией, телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"В качестве главы кабинета министров Бельгии Вы внесли значимый личный вклад в развитие дружественных и партнерских российско-бельгийских отношений. Убежден, что Ваш богатый опыт государственной и политической деятельности будет способствовать эффективной работе Европейского совета, послужит восстановлению взаимовыгодного и конструктивного диалога между Россией и Европейским союзом", - приводятся слова Медведева в тексте телеграммы.
Российский премьер также подтвердил готовность правительства РФ "к активному и плодотворному взаимодействию с коллегами из Европейской комиссии".
Ушедший с поста главы Евросовета Дональд Туск в пятницу в ходе официальной церемонии передал полномочия руководителя основного политического органа ЕС, в котором представлены лидеры стран союза, своему преемнику, экс-премьеру федерального правительства Бельгии Шарлю Мишелю.