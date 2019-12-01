Пострадавших в Забайкалье не будут перевозить в федеральные медцентры

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Эвакуация пострадавших в ДТП в Забайкалье в федеральные медицинские центры пока не требуется, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Автобус, перевозивший 43 пассажиров по маршруту Сретинск-Чита, упал в реку с моста, погибли 19 человек.
"Эвакуация пострадавших в федеральные медучреждения в настоящий момент не требуется. Ведущие специалисты федеральных медучреждений готовы к проведению телемедицинских консультаций", - говорится в сообщении.
Ситуация с оказанием экстренной медицинской помощи пострадавшим находится под личным контролем министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, уточнили в пресс-службе.