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РИА Новости

Пострадавших в Забайкалье не будут перевозить в федеральные медцентры

14:07 01.12.2019
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© Фото : пресс-служба Минздрава Забайкальского краяДТП в Забайкальском крае
ДТП в Забайкальском крае
© Фото : пресс-служба Минздрава Забайкальского края
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Эвакуация пострадавших в ДТП в Забайкалье в федеральные медицинские центры пока не требуется, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Автобус, перевозивший 43 пассажиров по маршруту Сретинск-Чита, упал в реку с моста, погибли 19 человек.
"Эвакуация пострадавших в федеральные медучреждения в настоящий момент не требуется. Ведущие специалисты федеральных медучреждений готовы к проведению телемедицинских консультаций", - говорится в сообщении.
Ситуация с оказанием экстренной медицинской помощи пострадавшим находится под личным контролем министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, уточнили в пресс-службе.
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