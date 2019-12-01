В Челябинской области в результате ДТП погибли четыре человека

ЧЕЛЯБИНСК, 1 дек — РИА Новости. Четыре человека погибли, еще трое госпитализированы после столкновения двух автомобилей на трассе в Челябинской области в воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
"ДТП произошло утром на 152-м километре автодороги Южноуральск - Магнитогорск. Произошло столкновение автомобилей Hyundai и "Лада". В результате ДТП погибли оба водителя автомобилей, а также два пассажира автомобиля "Лада". Еще 3 пассажира "Лады" доставлены в больницу", — сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что по факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства случившегося устанавливаются.