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РИА Новости

В Челябинской области в результате ДТП погибли четыре человека

14:06 01.12.2019 (обновлено: 22:18 01.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ЧЕЛЯБИНСК, 1 дек — РИА Новости. Четыре человека погибли, еще трое госпитализированы после столкновения двух автомобилей на трассе в Челябинской области в воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
"ДТП произошло утром на 152-м километре автодороги Южноуральск - Магнитогорск. Произошло столкновение автомобилей Hyundai и "Лада". В результате ДТП погибли оба водителя автомобилей, а также два пассажира автомобиля "Лада". Еще 3 пассажира "Лады" доставлены в больницу", — сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что по факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства случившегося устанавливаются.
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ГУ МВД по Челябинской областиМВД РФЧелябинскЧелябинская областьПроисшествия
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