В Челябинской области в результате ДТП погибли четыре человека

"ДТП произошло утром на 152-м километре автодороги Южноуральск - Магнитогорск. Произошло столкновение автомобилей Hyundai и "Лада". В результате ДТП погибли оба водителя автомобилей, а также два пассажира автомобиля "Лада". Еще 3 пассажира "Лады" доставлены в больницу", — сказала собеседница агентства.