Сотрудники центрального аппарата МВД выехали в Забайкалье

"По решению руководства МВД России начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников и группа сотрудников главка направлены в Забайкальский край", - сообщила Волк.

Она добавила, что в ходе выезда будет оказана методическая и практическая помощь следственно-оперативной группе в установлении причин и обстоятельств ДТП.