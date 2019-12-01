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РИА Новости

Сотрудники центрального аппарата МВД выехали в Забайкалье

14:06 01.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Группа сотрудников центрального аппарата МВД направлена в Забайкальский край для оказания помощи после ДТП с автобусом, в котором погибли 19 человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным следствия, автобус Kia Grandbird, выполнявший рейс по маршруту "Чита-Сретенск", упал с моста через реку Куэнга в 60 километрах от Сретенска. На место происшествия направлены следователи-криминалисты. Устанавливается точное количество пострадавших и погибших в аварии. Ранее сообщалось, что в результате ДТП погибли 19 человек.
"По решению руководства МВД России начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников и группа сотрудников главка направлены в Забайкальский край", - сообщила Волк.
Она добавила, что в ходе выезда будет оказана методическая и практическая помощь следственно-оперативной группе в установлении причин и обстоятельств ДТП.
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ДТП с пассажирским автобусом в ЗабайкальеИрина ВолкМВД РФЗабайкальский крайРоссияПроисшествия
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