Сотрудники центрального аппарата МВД выехали в Забайкалье

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Группа сотрудников центрального аппарата МВД направлена в Забайкальский край для оказания помощи после ДТП с автобусом, в котором погибли 19 человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным следствия, автобус Kia Grandbird, выполнявший рейс по маршруту "Чита-Сретенск", упал с моста через реку Куэнга в 60 километрах от Сретенска. На место происшествия направлены следователи-криминалисты. Устанавливается точное количество пострадавших и погибших в аварии. Ранее сообщалось, что в результате ДТП погибли 19 человек.
"По решению руководства МВД России начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников и группа сотрудников главка направлены в Забайкальский край", - сообщила Волк.
Она добавила, что в ходе выезда будет оказана методическая и практическая помощь следственно-оперативной группе в установлении причин и обстоятельств ДТП.