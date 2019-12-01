В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Забайкалье

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Состояние одного пострадавшего после ДТП в Забайкалье, где автобус упал с моста, оценивается как тяжелое, 18 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Автобус, перевозивший 43 пассажиров по маршруту Сретинск-Чита, упал в реку с моста, погибли 19 человек.
"По имеющимся в настоящее время данным, эвакуированы в районную больницу г. Шилка 8 человек, Нерченскую ЦРБ – 8 человек, в Сретенскую ЦРБ - 3 чел. Состояние 18 пострадавших оценивается как средней тяжести, одного - как тяжелое. В настоящий момент пациентам проводятся необходимые обследования", - говорится в сообщении.
Амбулаторно помощь оказана 10 пострадавшим, на месте происшествия работали 6 бригад скорой медицинской помощи и 2 вертолета Центра медицины катастроф, уточнили в пресс-службе.