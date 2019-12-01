В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Забайкалье

Автобус, перевозивший 43 пассажиров по маршруту Сретинск-Чита, упал в реку с моста, погибли 19 человек.

"По имеющимся в настоящее время данным, эвакуированы в районную больницу г. Шилка 8 человек, Нерченскую ЦРБ – 8 человек, в Сретенскую ЦРБ - 3 чел. Состояние 18 пострадавших оценивается как средней тяжести, одного - как тяжелое. В настоящий момент пациентам проводятся необходимые обследования", - говорится в сообщении.