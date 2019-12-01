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РИА Новости

Лавров оценил перспективы восстановления отношений с Украиной

13:56 01.12.2019 (обновлено: 15:25 01.12.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Малайзии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Малайзии
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Возможная встреча Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского в Париже важна для понимания того, в чем Киев видит выполнение Минских договоренностей, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

"Как уже сказали в администрации президента (России. — Прим. ред.), есть возможность поговорить Путину и Зеленскому. Она не будет формальной, потому что это произойдет на полях другого мероприятия, но контакт будет, безусловно, полезен", — подчеркнул глава ведомства.

По словам Лаврова, "бессмысленно гадать", может ли эта встреча стать полноформатной.
"Не мы сокращали двусторонние отношения, прерывали транспортное сообщение. Если украинская сторона, как сейчас многие эксперты в Киеве говорят, заинтересована в их возобновлении, думаю, что за нами не заржавеет", — сказал министр, отвечая на вопрос о перспективе отношений Киева и Москвы.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Вчера, 15:02
В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина с Зеленским
Саммит лидеров России, Украины, Франции и Германии в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже. Как сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков, все идет к тому, чтобы провести отдельную встречу Путина и Зеленского.
Так называемый нормандский формат переговоров существует с июня 2014 года. Тогда во время празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Вчера, 01:30
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей в "нормандском формате"
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Сергей ЛавровМИД РФВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Вот, честно, не хочется, чтобы отношения наладились. Опять начнется: Скидки, списание долгов, разного рода помощь...... А они, как всегда, очередную подлость подстроят. Живем и живем, пусть что хотят, то и творят у себя и без нас.
1 декабря, 14:28
EEvelina1290
25411309
Любое улучшение отношений с Украиной, должно быть осмысленным. Чтобы не наступать вновь на те же грабли. Никакой благотворительности больше быть не должно, только строгий экономический расчет - выгодно России или не выгодно. Игра в "братские народы" должна быть прекращена. Только на этих условиях могут быть какие либо подвижки. Ничего личного, только бизнес.
1 декабря, 15:09
JCJonnJr Carter
20902302
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