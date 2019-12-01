Лавров оценил перспективы восстановления отношений с Украиной

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Возможная встреча Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского в Париже важна для понимания того, в чем Киев видит выполнение Минских договоренностей, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".
"Как уже сказали в администрации президента (России. — Прим. ред.), есть возможность поговорить Путину и Зеленскому. Она не будет формальной, потому что это произойдет на полях другого мероприятия, но контакт будет, безусловно, полезен", — подчеркнул глава ведомства.
По словам Лаврова, "бессмысленно гадать", может ли эта встреча стать полноформатной.
"Не мы сокращали двусторонние отношения, прерывали транспортное сообщение. Если украинская сторона, как сейчас многие эксперты в Киеве говорят, заинтересована в их возобновлении, думаю, что за нами не заржавеет", — сказал министр, отвечая на вопрос о перспективе отношений Киева и Москвы.
Саммит лидеров России, Украины, Франции и Германии в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже. Как сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков, все идет к тому, чтобы провести отдельную встречу Путина и Зеленского.
Так называемый нормандский формат переговоров существует с июня 2014 года. Тогда во время празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.