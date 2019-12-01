Лавров оценил перспективы восстановления отношений с Украиной

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Малайзии

"Как уже сказали в администрации президента (России. — Прим. ред.), есть возможность поговорить Путину и Зеленскому. Она не будет формальной, потому что это произойдет на полях другого мероприятия, но контакт будет, безусловно, полезен", — подчеркнул глава ведомства.

По словам Лаврова, "бессмысленно гадать", может ли эта встреча стать полноформатной.

"Не мы сокращали двусторонние отношения, прерывали транспортное сообщение. Если украинская сторона, как сейчас многие эксперты в Киеве говорят, заинтересована в их возобновлении, думаю, что за нами не заржавеет", — сказал министр, отвечая на вопрос о перспективе отношений Киева и Москвы.

Саммит лидеров России, Украины, Франции и Германии в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже. Как сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков, все идет к тому, чтобы провести отдельную встречу Путина и Зеленского.