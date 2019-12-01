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РИА Новости

Четырнадцать пострадавших в ДТП в Забайкалье госпитализированы

13:53 01.12.2019
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© Фото : пресс-служба Минздрава Забайкальского краяДТП в Забайкальском крае
ДТП в Забайкальском крае
© Фото : пресс-служба Минздрава Забайкальского края
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Четырнадцать человек, пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкальском крае, госпитализированы в лечебные учреждения, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Авария произошла днем в воскресенье. По данным следствия, автобус Kia Grandbird, выполнявший рейс по маршруту "Чита-Сретенск", упал с моста через реку Куэнга в 60 километрах от Сретенска. На место происшествия направлены следователи-криминалисты. Ранее сообщалось, что в результате ДТП погибли 19 человек, травмы получили 21 человек. Возбуждено уголовное дело.
"Госпитализировано 14 человек, трое из них в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.
По его словам, для санитарной эвакуации пострадавших привлекаются два вертолета Забайкальского территориального центра медицин и катастроф. Запланировано применение еще двух вертолетов Минобороны России. Всего к ликвидации последствий ДТП привлечено 75 человек и 24 единицы техники.
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Вчера, 13:24
Водитель упавшего с моста автобуса в Забайкалье погиб на месте ДТП
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ДТП с пассажирским автобусом в ЗабайкальеМЧС РФЗабайкальский крайПроисшествия
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