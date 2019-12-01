Четырнадцать пострадавших в ДТП в Забайкалье госпитализированы

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Четырнадцать человек, пострадавших в Четырнадцать человек, пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкальском крае , госпитализированы в лечебные учреждения, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Авария произошла днем в воскресенье. По данным следствия, автобус Kia Grandbird, выполнявший рейс по маршруту "Чита-Сретенск", упал с моста через реку Куэнга в 60 километрах от Сретенска. На место происшествия направлены следователи-криминалисты. Ранее сообщалось, что в результате ДТП погибли 19 человек, травмы получили 21 человек. Возбуждено уголовное дело.

"Госпитализировано 14 человек, трое из них в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.