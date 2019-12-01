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РИА Новости

Медведев поручил Голиковой принять меры после ДТП в Забайкалье

13:52 01.12.2019 (обновлено: 14:08 01.12.2019)
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© Фото : Официальный портал Забайкальского краяДТП в Забайкальском крае
ДТП в Забайкальском крае
© Фото : Официальный портал Забайкальского края
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой предпринять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим и родственникам погибших в результате ДТП с автобусом в Забайкалье, сообщил пресс-секретарь главы кабмина Олег Осипов.
По его словам, председатель правительства выразил соболезнования родным и близким погибших.
По данным следствия, автобус Kia Grandbird, выполнявший рейс по маршруту "Чита-Сретенск", упал с моста через реку Куэнга в 60 километрах от Сретенска в Забайкальском крае. На место происшествия направлены следователи-криминалисты. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, в автобусе находились 43 человека, 19 из них погибли, в том числе два ребенка.
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ДТП с пассажирским автобусом в ЗабайкальеОлег ОсиповДмитрий МедведевТатьяна ГоликоваМЧС РФЗабайкальский крайРоссияПроисшествия
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